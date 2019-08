Concejo y municipio entregaron créditos a emprendedores

Un total de 36 emprendedores de la ciudad recibió créditos por parte del Programa Municipal de Formación, Asistencia Técnica y Financiamiento (Promufo), por un monto de $1.645.000, para iniciar o continuar emprendimientos productivos. Este año, el programa ya entregó 111 créditos que conforman un total de $5.145.000.

El Promufo lo llevan adelante, en conjunto, el Concejo Municipal y la Municipalidad de Rosario. Es un programa integral que brinda herramientas financieras que promuevan el desarrollo de proyectos productivos y la generación de empleo.

Antes de recibir el crédito, los emprendedores realizan un taller con capacitadores de la Universidad Nacional de Rosario y la Agencia de Desarrollo Región Rosario. Así, reciben herramientas teóricas y prácticas para formular e implementar los proyectos.

Tras ese taller, reciben un financiamiento con el que pueden dar el salto necesario para transformar su idea en un proyecto productivo. El crédito tiene un monto máximo de 50 mil pesos, tiene una tasa de interés del 5 por ciento anual y la devolución puede ser en 24, 36 o 48 meses, con 6 meses de gracia sobre el capital.

Uno de los emprendedores que tomó la palabra fue Gustavo Villagra, quien confecciona inflables infantiles y es una de las 36 personas que recibió un crédito del Promufo. "Yo empecé hace unos años en mi taller de costura a realizar inflables, conocí a la gente de Promufo y me dieron esta oportunidad", afirmó y contó que utilizará el crédito "para agrandar un poco más el taller y comprar insumos".

"Lo importante de todo esto es la capacitación que le dan a cada uno de los emprendedores. A mí me sirvió muchísimo para pulir detalles que no los tenía en cuenta, cuando hice la capacitación me abrió nuevas ideas que fui implementando", agregó.

A su vez, el concejal Eduardo Toniolli agradeció a los "trabajadores y trabajadoras que se acercaron al Concejo para adherirse al Promufo. Este programa lo sostienen el Concejo y el Departamento Ejecutivo".

"Esto tiene condiciones particulares. En este momento, dada la situación social, se requieren cursos de capacitación, que se financian. Pero hoy esos montos no se condicen con los insumos de trabajo. Se está pidiendo al Departamento Ejecutivo que se aumenten los montos de los créditos para que puedan ingresar más personas", agregó.

Por su parte, el secretario de Producción municipal, Germán Giró, sostuvo: "Llevamos muchos años de gestión haciendo los cursos de capacitación. Es muy interesante porque se articula el Poder Ejecutivo con el Concejo. Seguramente, el Promufo va a crecer porque surge del trabajo colectivo. Esperamos poder seguir trabajando para promover programas de empleo, microcréditos y seguir trabajando con emprendedores".