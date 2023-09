El club Alemán de Rosario resignificó un cuadro con la esvástica en un acto intergeneracional

"La cultura alemana no es solo bailes típicos, cerveza y chucrut. También es historia y valores, eso vinimos hoy a hacer aquí, valorar la memoria del Holocausto, mostrar una imagen moderna y actual de Alemania, donde estos temas son fundamentales" , remarcó Luchtenberg.

Pero no todo quedó en lo que pasó o en el presente, sino que se aprovechó la ocasión para invitar abiertamente al público a dos actividades. La plantación de aclepsias (hierbas que atraen a las mariposas monarcas de color naranja, en símbolo de amistad, en el Círculo Cultural Argentino Alemán de Rosario, en la costanera, el próximo sábado 23 de septiembre. Y la charla "Las memorias del pasado y el homenaje a las víctimas del Holocausto", que brindará Patrick Eser, de la cátedra libre Walter Benjamin de la Universidad de Buenos Aires, el viernes 29 de este mes, a las 18.30.

El cuadro es una lámina con firmas de ex socios. Todos varones, porque en sus inicios los socios sólo podían ser hombres. Sus esposas los acompañaban sólo en días de fiestas. Las familias adornaron el club con sus propios patrimonios, pinturas, fotos, objetos, para exponer la cultura de Alemania.

La primera sede del club fue en Corrientes 668, donde actualmente se aloja la escuela técnica Ovidio Lagos (ex Enet Nº 5). Se creó luego la escuela alemana para los descendientes de los primeros inmigrantes. Pero a finales de la Segunda Guerra Mundial, Argentina confiscó los bienes de las instituciones alemanas en el país. El Club perdió su sede y todos los bienes que atesoraba en su interior. La colectividad continuó reuniéndose entonces en casas de familia y en algunos lugares públicos de encuentro social y recién en 1962 una indemnización del Estado les permitió adquirir la propiedad actual en calle Paraguay.

El primer alemán censado en la ciudad se llamaba Juan Enrique Amelong, primer importador de pianos alemanes e instructor de música de la hija del ex gobernador de Buenos Aires, Juan Manuel de Rosas. Otros alemanes llegaron a esta ciudad tras 1855 con abundantes capitales bajo el brazo fueron Herman Schlieper, Wöltje Tietjen, Mauricio Hertz, Martín H. Windels y J. Spangenberg.

El acto de este jueves por la noche contó con la presencia de la socia más longeva, Marta Prucklmeier, hija del primer presidente del club luego de la Segunda Guerra, cuando se les restituyó el patrimonio a la comunidad germánica. Y también se destacó la presencia del socio más joven, Martín Luchtenberg, hijo del actual presidente. Ambos descubrieron el cuadro y la placa.

Se sumó a la cita el próximo presidente electo, Martin Baltzer junto a socios como Matías Topke, quien observó detenidamente el cuadro naturalizado en la sede y advirtió la presencia de la esvástica, pariente de Adolf Althoff, declarado “Justo entre las Naciones” por su ayuda a los judíos perseguidos por el nazismo. También estuvieron socias, empleados, las concejalas Norma López (peronista) y Susana Rueda (Frente Progresista) y los docentes de la Universidad Nacional de Rosario, Rubén Chababo (ex director del Museo de la Memoria de Rosario) y Guillermo Lovagnini (historiador).

Entre la incomodidad y la reparación

"Quiero destacar la participación de comunidades o minorías perseguidas por el nazismo en este acto. Y quiero remarcar que los firmantes del cuadro no han adherido necesariamente al nacional socialismo. El cuadro contiene las firmas de los asistentes a los festejos por el 50° Aniversario del club, en 1935, y en ese momento la bandera alemana era la bandera del partido nazi. El cuadro es la excusa perfecta para hablar del tema, porque la realidad es que sí hemos tenido nazis en el club, también en el resto de la comunidad, y no es o fue necesario pertenecer a la comunidad alemana para comulgar con el fascismo", dijo el presidente, quien en pocos días termina la gestión de dos años, pero se animó a un gesto inédito entre los inmigrantes alemanes de este país.

>>>Leer más: El Club Alemán halló un cuadro con una esvástica y hará un acto contra el Holocausto

"No voy a hacer historia de lo que ocurría en Alemania en ese momento, si eran más o menos genocidas, si persiguieron primero a los propios alemanes, a los polacos o a los judíos. Les dejo eso a los debates entre historiadores. Este es un acto institucional, que nos moviliza como individuos. No es lo mismo que el cuadro contenga las firmas de mi abuelo y mi bisabuelo, como las tiene, o no. Acá estamos tres generaciones posteriores a ellos: frente al cuadro, mi padre, y uno de mis hijos", dijo el directivo momentos antes de destaparse el cuadro con la placa.

El directivo dejó en claro la incomodidad de algunos socios por esta polémica. Dijo que algunos le plantearon que hay muchos otros temas de agenda y que todo tiene que ver con el nazismo, los judíos y los polacos. "Y es cierto -contestó- nosotros comenzamos a involucrarnos con estos temas varios años después de haber tenido conflicto entre socios por esta cuestión, y lo primero que hicimos en nuestra gestión fue abrir las puertas del club: ir a los actos de la comunidad judía o polaca, realizar un acto en memoria de Tadeo Dziubek, polaco perseguido por el nazismo y sumarnos al proyecto 'Construyamos sociedades más tolerantes', de la Federación de Asociaciones Agentino Germanas". Soplan nuevos tiempos.