Visitar una muestra en el Centro Cultural Fontanarrosa o participar de alguna actividad durante el verano es imposible, sobre todo cuando las temperaturas superan los 30 grados. Sólo hay dos salas refrigeradas y el resto son un sauna. El año pasado se realizó una licitación para reparar el equipo central y se presentó una empresa, pero fue adjudicada seis meses más tarde y renunció a hacer el trabajo porque los costos, en ese lapso, se fueron a las nubes.





Otro verano más sin aire en el edificio de San Juan y San Martín que está construido con vidrio, material aglomerado de alta calidad y persianas de aluminio, todos elementos que recalientan el lugar. A esto hay que sumarle que el sol impacta durante toda la mañana.

Por eso en verano, el hall central es un auténtico sauna, según reconocieron empleados del lugar.

Los equipos de refrigeración se colocaron hace 30 años y nunca más se cambiaron. Se fueron reparando y ahora necesitan en forma urgente una renovación total. Lo único que se logró en este tiempo fue la colocación de dos split en los dos espacios más grandes, la sala Hilarión Hernández Larguía, que es para 400 personas, y el sector Olga y Leticia Cossettini donde entran 290 sillas. El resto no se puede utilizar, por más que tengan ventiladores.

"En el hall central no hay aire y da el sol toda la mañana, ahí te morís de calor", confesó un visitante asiduo del lugar. Y de hecho no se pueden planificar muchas actividades para el verano. Sólo hubo propuestas para diciembre y en enero no se abrió el lugar.

Para este mes preparan varias actividades suplicando que las temperaturas no sean muy altas, ya que no todo se puede hacer en las salas refrigeradas.

La esperada licitación

El Boletín Oficial publicó el decreto número 100 firmado por la intendenta Mónica Fein, en el que se declara "fracasado el llamado a licitación pública, mediante decreto N° 745/18, para la ejecución de la obra de provisión, instalación, reparación y puesta en funcionamiento de los equipos de climatización del Centro Cultural Roberto Fontanarrosa, dependiente de la Secretaría de Cultura y Educación", una noticia que desanimó a más de uno porque dejó sin efecto la posibilidad de refrigerar el lugar.

Esta licitación se hizo en tiempo y forma y el 14 de mayo se publicó el decreto 745/18 que dice textualmente: "Apruébase el pliego de bases y condiciones generales y particulares del llamado a licitación pública para la ejecución de la obra de provisión, instalación, reparación y puesta en funcionamiento de los equipos de climatización del Centro Cultural Roberto Fontanarrosa".

Pero, los pasos administrativos se demoraron mucho. Hubo un solo oferente y recién en noviembre, seis meses después, notificaron a la empresa que podrían hacer la obra.

Pero, ante el aumento de la inflación, un trabajo pautado seis meses antes requería un nuevo presupuesto. La empresa renunció porque los costos se habían elevado considerablemente y la obra era inviable. Por lo tanto habrá que volver a foja cero y encarar una nueva licitación para acondicionar el centro cultural.

Ahora se están preparando nuevamente los papeles y se hará otro llamado a licitación. Con suerte, el verano de 2020 podría haber aire acondicionado en el Fontanarrosa. Según pudo saber La Capital, la nueva licitación pedirá equipos que no necesiten agua para bajar los costos de funcionamiento.

En el Centro Cultural Fontanarrosa no sólo se realizan actividades organizadas por la Secretaría de Cultura y Educación (ver aparte), sino que también las distintas reparticiones municipales utilizan las salas para encuentros como los desarrollados por las secretarías de Economía Social o Planeamiento, entre otras.