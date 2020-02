muchos problemas. Hay escasez de tierras y no se puede inhumar a quienes no tienen recursos económicos.

La desidia y el abandono provocaron una situación crítica en el cementerio La Piedad. La acumulación de cuerpos en depósitos, la falta de tierras para servicios gratuitos y la suspensión del suministro de gas que inhabilitó el funcionamiento del único horno crematorio de la ciudad, generaron un escenario de desatención muy preocupante en la necrópolis ubicada en avenida Provincias Unidas al 2700. Frente a este inquietante panorama, la concejala de Iniciativa Popular, Fernanda Gigliani, denunció un estado de enorme descuido.

"Esto es preocupante. El crematorio del cementerio no funciona y hay un perceptible estado de abandono general. Además, hay escasez de tierra y no se puede inhumar a quienes no tienen los recursos económicos necesarios para afrontar esta instancia. Por todas estas necesidades, se lo planteamos como una prioridad el intendente", remarcó la edila.

"Hace más de cinco años que venimos denunciando públicamente esta situación del cementerio", se encargó de puntualizar Gigliani, quien resaltó que "por un lado está lo visible, los pastos altos, las malezas, los robos de sepulturas, nichos y cajones abiertos, muchos destrozos que sufren las sepulturas".

Y por otro lado, destacó que "lo más grave es la escasez de tierra que complica el funcionamiento del sistema fúnebre gratuito, ya que quien no tiene recursos económicos, cuando fallece un familiar ve imposibilitada la inhumación y esos cuerpos quedan en un depósito".

Vale recordar que este es un servicio de carácter gratuito que otorga el cementerio para quienes no tienen los recursos económicos para afrontar este gasto. Es una prestación que se realiza de manera subvencionada por el municipio para este tipo de situaciones, en las que se acredita pobreza por medio de certificado oficial.

El servicio incluye el velatorio en el domicilio, traslado y sepultura en tierra por dos años en el cementerio La Piedad (cumplido ese lapso se procede a la reducción y traslado de los restos), y opción de cremación del cuerpo.

En ese sentido, la concejala apuntó que intentó analizar esta problemática con representantes del gobierno municipal anterior, aunque no tuvo suerte. "En la reunión que tuvimos con Javkin expusimos esta situación y le remarcamos que se trata de un tema prioritario para la ciudad. Confío en que rápidamente podamos avanzar en resolver esta cuestión", destacó Gigliani.

Sin entierros

La edila de Iniciativa Popular explicó la gran cantidad de problemas que tiene hoy el cementerio para funcionar. Remarcó que el panorama "es preocupante" y se mostró esperanzada en encontrar respuestas frente al estado de abandono que exhibe el cementerio, que en la actualidad imposibilitan los entierros y las cremaciones.

Además, para agregar todavía más complicaciones a este escenario, la empresa Litoral Gas hace varios meses clausuró el único horno crematorio que había en la ciudad.

"Esto genera muchos inconvenientes porque quienes quieren cremar a un familiar, tienen que dirigirse a localidades aledañas como Villa Constitución o San Nicolás", precisó Gigliani.

De esa manera, por la falta de tierra y por la inactividad del horno crematorio, los cuerpos se están acumulando en un depósito que no está preparado para esa situación, mientras avanza la descomposición con los problemas que eso trae.

"Tratamos este tema con funcionarios del gobierno anterior, aunque no tuvimos la reacción ni las respuestas que esperábamos. Ahora, con la nueva gestión de tenemos más expectativas de ser escuchados", sostuvo la concejala Gigliani.

Y agregó: "En la reunión con el intendente pudimos poner este tema sobre la mesa y le planteamos que debe ser tomado con carácter de urgencia".

