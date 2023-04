El árbol que cayó sobre una mujer tenía seis denuncias en la Municipalidad por mal estado

>>Leer más: Habló la mujer a la que se le cayó un árbol encima: "Creí que me moría"

“En cualquier recorrido que hacemos, siempre hay una situación con un árbol. Nos cansamos de pedir estudios fitosanitarios que hasta los ingresan particulares por situaciones varias, pero no pasan a la acción concreta. Si a este ejemplar le hubiesen hecho los controles fitosanitarios de rutina, se podrían haber tomado medidas”, conjeturó.

“Creí que me moría”

Por su parte, Analía Romero, la mujer a la que se le cayó el árbol encima, afirmó: “Creí que me moría. Tengo una oportunidad más de vida y dos cumpleaños para festejar”. La mujer permanecía internada en el sanatorio del macrocentro, donde estuvo en observación desde el martes al mediodía.

Las imágenes del hecho que la tuvo como protagonista se viralizaron en las redes sociales, ya que una cámara de videovigilancia tomó el momento exacto en el que se produjo el accidente.

En declaraciones a La Ocho, la mujer recordó que “en ese momento iba caminando por Moreno. "Sentí un ruido, me quedé quietita y pensé «es una rama». Pero cuando me di vuelta, vi el árbol que se me venía encima. Traté de escapar corriendo, pero no pude”.

Por reacción instintiva, Romero alcanzó a desplazarse unos metros hacia adelante, pero no llegó a quedar fuera de alcance del árbol que caía. “Así y todo, si no llegaba a moverme, el tronco me hubiera dado de lleno y me mataba. Sentí el golpe en la espalda y atrás de la nuca”.

“Cuando caí, lo primero que sentí es que algo me salía por la nariz. Pensé que me había reventado la cabeza. Y no, era agua. En eso veo a un muchacho y le pedí ayuda, porque pensé que me moría. Una policía se acercó enseguida. Otra vecina también me ayudó. Yo les pedía que no me dejaran cerrar los ojos. En un momento se me nublaba la vista, pero yo hacía todo el esfuerzo para no cerrar los ojos, porque creí que me moría”.

“Tuve un shock emocional grandísimo. Tengo una oportunidad más de vida. Ahora tengo dos cumpleaños para festejar”, finalizó.