Docentes universitarios de todo el país vuelven al paro el próximo jueves

Una mirada unitaria

“Está instalada esta cuestión de que si se solucionara el tema de los gastos de funcionamiento, la universidad ya no tendría más problemas”, dijo el dirigente sindical, en referencia a la extendida noticia del aumento presupuestario del 270% aplicado solamente a los gastos de funcionamiento la Universidad de Buenos Aires (UBA), no así a las restantes casas de estudio del país. “Los gastos de funcionamiento son menos del 10% del presupuesto total de las universidades. El resto es masa salarial, y ni siquiera se mencionó el tema de los aumentos salariales”, apuntó.

“No solo no solucionó el problema de funcionamiento de la UBA, sino que hay otras 60 universidades que no recibieron ni un peso. Es un intento del gobierno por romper un bloque que hasta entonces venía muy homogéneo en la defensa del sistema universitario público”, analizó, en alusión a la alianza estudiantil, docente, no docente, con rectores del Congreso Interuniversitario Nacional, sindicatos y hasta incluso con ex alumnos y comunidad educativa extra aulas, quienes inundaron las calles de cientos de ciudades y plazas del país el pasado 23 de abril. “Lo que hicieron las autoridades de la UBA fue vergonzoso, una traición a la lucha docente haber aceptado y festejado este acuerdo, pero confío que todos los docentes de esa universidad se van a adherir a las medidas y no van a aflojar con la lucha”, expresó el titular de Coad.

Amenazas en la UNR

Gayoso contó a este diario que “hay cada vez más docentes que están tomando otros trabajos, porque la remuneración ya no les alcanza”. En este sentido es que los trabajadores de la educación de las casa de altos estudios de la UNR se encuentran reclamando por sus salarios, la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente, el cual impactaba en los ingresos de los educadores de las escuelas medias dependientes de la universidad (el Instituto Politécnico Superior, el Superior de Comercio y la Escuela Agrotécnica en Casilda) y por el sostenimiento del propio sistema universitario.

El contexto se complejiza aún más a partir de las amenazas contra los referentes de aquellos sectores que impulsan estos reclamos. Tal es el caso de los dos estudiantes que recibieron mensajes intimidatorios este miércoles 15 de mayo, un representante de la Juventud Universitaria Peronista (JUP) de la Escuela de Enfermería y la presidenta del Centro de Estudiantes de la Facultad de Humanidades, que milita en el partido Santiago Pampillón, referenciado en el Frente Patria Grande y Ciudad Futura.

estudiantes medicina repudio.jpg Desde los Centros de Estudiantes de Medicina y Humanidades repudiaron las amenazas perpetradas a dos estudiantes. Federico Gayoso acompañó en representación del sindicato a los amedrentados. Virginia Benedetto / La Capital

“Repudiamos las amenazas de muerte que recibieron estos dos dirigentes estudiantiles. Desde Coad estuvimos presentes en las actividades de repudio que se hicieron en las puertas de las facultades de Ciencias Médicas y de Humanidades, que se hicieron para llevar el acompañamiento, el abrazo y la solidaridad a los amedrentados, pero no son casos aislados”, enfatizó Gayoso.

“Di bien son los primeros que vemos en la universidad en este último tiempo, son cosas que vemos a diario contra referentes de organismos de defensa de los derechos humanos, dirigentes sindicales, sindicatos, siempre a opositores a este gobierno o a personas que alzamos la voz para criticar las medidas que implementa este gobierno”, apuntó el dirigente.

El titular del sindicato de los trabajadores universitarios analizó que es “muy probable” que el tópico de las amenazas contra referentes del estudiantado “esté presente en la asamblea” a desarrollarse este viernes por la tarde entre los claustros docente, no docente y estudiantil.

En línea con esto, Gayoso criticó a los referentes del oficialismo libertario, a quienes acusó de hacer oídos sordos a las amenazas: “Hay dos concejales de la ciudad de Rosario que sacan proyectos para hacer denuncias anónimas contra docentes por supuestos adoctrinamientos, siendo que cualquiera que haya transitado la universidad sabe que no existe tal cosa. Se espantan por un supuesto adoctrinamiento y no se conmueven ni un poco cuando amenazan de muerte en nuestra Universidad”.

En este sentido es que el concejal por "Vida y Libertad", Franco Volpe repudió este viernes las amenazas y se mostró preocupado por los amedrentamientos contra los referentes estudiantiles: "Repudiamos todos hecho de violencia y más en un ámbito educativo. Y obviamente instamos a que la Justicia tome cartas en el asunto y encuentre al responsable del hecho", dijo en diálogo con LT8. Las amenazas estaban firmadas por la rúbrica "VLLC", pero el joven edil negó que su sector político tuviera relación con lo ocurrido: "Esperemos que alguna vez esto se esclarezca", confió.