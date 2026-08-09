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Terminó la despedida a Jorge Messi en el cementerio privado de Pérez

De a poco, la familia empezó a retirarse del lugar que se mantiene bajo un estricto protocolo de seguridad

9 de agosto 2026 · 12:17hs
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Terminó la despedida a Jorge Messi en el cementerio privado de Pérez

El velatorio de Jorge Messi concluyó este domingo al mediodía en el cementerio El Prado de la localidad de Pérez. De la ceremonia, que se desarrolló en un estrictor protocolo de seguridad, participaron la familia y allegados cercanos que acompañaron a Lionel, su mamá y sus hermanos. El padre del capitán de la Selección Nacional falleció el sábado pasado en el Sanatorio Centro.

El velatorio de Jorge Messi se desarrolló en un completo hermetismo, en el cementerio privado de la localidad de Pérez. Lionel llegó a Rosario el sábado por la noche, a las 20.40, acompañado por su familia.

Hinchas del capitán de la selección se acercaron al cementerio privado de la localidad de Pérez con mensajes de afecto Lionel Messi, aunque el acceso al cementerio El Prado se mantuvo desde el sábado bajo estrictas condiciones de seguridad.

El predio permaneció con sus accesos restringidos y solamente se permitió el ingreso de vehículos autorizados. En el lugar se desplegó además personal de seguridad privada para preservar la intimidad de la familia.

Lionel Messi había llegado a Rosario ese mismo sábado, alrededor de las 20.45. Llegó en un vuelo desde EEUU, junto a su esposa, Antonela Roccuzzo, para reunirse con el resto de la familia y afrontar este difícil momento.

De la despedida a Jorge participaron familiares, amigos y figuras del deporte.

Jorge Horacio Messi tenía 68 años y murió este sábado a las 2 en el Sanatorio Centro de Rosario. Llevaba dos semanas internado, aunque los directivos del efector evitaron brindar detalles respecto del tratamiento.

El representante del capitán de la selección argentina no viajó a ver el Mundial 2026 con el resto de su familia. El día de la victoria en el debut contra Argelia, su hijo se puso a llorar cuando metió el primero de los tres goles del triunfo albiceleste. Entonces empezaron a crecer los rumores sobre la preocupación del futbolista por su papá.

>> Leer más: El bar de la familia de Lionel Messi cerró por duelo en Rosario: "Abrazo gigante, jefe"

Dos días después, los parientes de Messi difundieron un comunicado para desmentir la muerte del empresario. "La familia informa que Jorge Messi atraviesa una situación de salud. En estos momentos se encuentra bajo seguimiento médico, recuperándose y evolucionando favorablemente dentro del cuadro que presenta", indicaron el 18 de junio.

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El jugador formado en las divisiones infantiles de Newell's llegó a reconocer entonces que sus seres queridos estaban frente a un escenario difícil, pero evitó brindar precisiones al respecto. Unos días más tarde se supo que su papá había recibido el alta hospitalaria en Buenos Aires para volver a Rosario y continuar con su tratamiento.

El duelo por la muerte del padre de Lionel Messi

A primera hora del sábado, la Lepra se solidarizó con Leo y las banderas rojinegras fueron izadas a media asta en el Centro de Entrenamiento Jorge Bernardo Griffa, así como en otras dependencias. El club recordó al padre de la estrella con la siguiente definición: "Fue el sostén y la persona que apuntaló con visión, rigor y afecto, la carrera del mejor jugador de todos los tiempos junto a su esposa, Celia Cuccittini".

En tanto, la familia Messi cerró el bar Vip por duelo en inmediaciones del Parque Nacional a la Bandera. El local suspendió la atención al público este sábado. "Abrazo gigante, jefe", expresaron los propietarios mediante su cuenta oficial de Instagram.

Una vez que la situación tomó estado público, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) se pronunció al respecto y dijo que la muerte del representante del capitán albiceleste es una "pérdida irreparable". Por eso se ordenó la realización de un minuto de silencio antes de los partidos de todas las categorías hasta el viernes que viene.

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