Leones FC no juega: el equipo de la familia Messi suspendió todas sus actividades

Tras la muerte de Jorge Messi, el club anunció que no disputará la 23ª fecha de la Primera C este lunes ni los partidos en la Asociación Rosarina de Fútbol

Jorge Messi estuvo presente en el Gabino Sosa para ver a Leones FC ante Central Córdoba, el 28 de marzo pasado.

Leones FC suspendió todas sus actividades de este fin de semana en señal de duelo por el fallecimiento de Jorge Messi , el padre de Lionel Messi .

El equipo de fútbol que preside Matías Messi , hermano de Lionel e hijo de Jorge, decidió cesar sus actividades deportivas este fin de semana, pero también las que estaban previstas para el lunes por la fecha válida por la 23ª fecha de la Primera C, categoría en la que se desempeña Leones FC.

"Leones FC informa que ante el fallecimiento de Jorge Messi, padre de nuestro presidente Matías, suspende su participación deportiva de este fin de semana en todas las divisiones de la Asociación Rosarina de Fútbol, como también el encuentro del lunes ante Muñiz por la 23ª fecha del torneo de Primera C de la AFA", reza el comunicado.

Horas después de la muerte de Jorge, fuentes oficiales confirmaron que el padre de Lionel estaba internado en el Sanatorio Centro de Rosario . Los directivos de la institución lo anunciaron a través de un comunicado oficial para despejar dudas al respecto.

El comunicado del Sanatorio Centro

El fallecimiento del papá de Lionel Messi trascendió a primera hora de este sábado. El primer comunicado oficial al respecto fue difundido por el Sanatorio Centro.

En ese texto se especifica que el empresario, de 68 años, murió a las 2. "Acompañamos a sus familiares y seres queridos en este difícil momento, expresándoles nuestras más sinceras condolencias", manifestaron en el centro de salud ubicado en Paraguay al 900.

El director médico del sanatorio, Carlos Mackey, firmó el mensaje. Se aclaró por la misma vía que se mantendrán bajo reserva los detalles referidos al tratamiento médico, entre otras cuestiones.