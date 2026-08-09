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Central Córdoba golpeó el puño sobre la mesa, derrotó al líder Luján de visitante y vuelve a creer

Central Córdoba venció a Luján 2 a 1 en la Basílica y empiezan a creer que el segundo ascenso es posible. Los goles en el primer tiempo y el rival terminó con 9

Juan Iturrez

Por Juan Iturrez

9 de agosto 2026 · 17:03hs
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El festejo de Quijano Yaszczuk y Duré celebran el segundo gol de Central Córdoba ante Luján.

PRENSA CC

El festejo de Quijano Yaszczuk y Duré celebran el segundo gol de Central Córdoba ante Luján.

Central Córdoba logró su victoria más importante del torneo de Primera C. Se impuso 2 a 1 al puntero Luján de visitante, se metió en zona de Reducido por el segundo ascenso y volvió a creer. Sacó ventaja de dos en el primer tiempo y se benefició con dos rojas directas del local.

Con un trabajo correcto en todas sus líneas y una gran efectividad, el Charrúa empezó a edificar su victoria muy temprano y la consolidó en el primer tiempo en dos jugadas calcadas.

A los 7 minutos, en una gran combinación entre tres futbolistas, Aaron Quijano mandó un centro perfecto al corazón del área y Benjamín Galluci de arremetida y con un soberbio cabezazo puso el 1 a 0. Después del gol visitante, Lujan fue en busca de la igualdad pero careció de ideas para vencer a un Matías Giroldi muy seguro.

A los 20' llegó el codazo de Nahuel Icazatti contra Yaszczuk y el árbitro le sacó roja directa. Todo quedaba a pedir de Córdoba, pese a lo cual Luján siguió pugnando por empatar ante una férrea defensa charrúa.

Y sobre los 31' llego el segundo del Matador, tras una salida de un córner, Quijano mando otro centro desde la izquierda y Yaszczuk con tremendo cabezazo marcó el 2 a 0.

Con el resultado a su favor y uno de más, el equipo dirigido por Cacho Sialle jugó tranquilo , hizo correr la pelota y cuando se lo propuso llegó al arco lujanero. Con el triunfo parcial de Córdoba se fueron al descanso.

Sufrió a un Luján disminuido en el complemento

En el complemento Luján apretó con uno menos y, de tanto insistir, llegó al descuento, con un gran zapatazo de afuera del área de Facundo Rojas, que se coló en el ángulo superior izquierdo de Giroldi a los 14 minutos. Un ratito antes Joaquín Messi probó de afuera del área y la pelota se fue cerca.

Luján fue con todo, pero en una salida que se le fue cerca a Diego Molina, le metió una plancha a Facundo Galli y de nuevo el árbitro Manuel Girett le mostró roja directa.

Con 9, Córdoba desperdició varias contras, como la de Duré, rematando de frente al arco al lado del palo, mientras que Luján con dignidad fue para adelante y buscó el empate hasta el final.

El equipo de Sialle se dedicó a cuidar lo conseguido pese a la ventaja numérica y abrochó un triunfo bárbaro, un golpe sobre la mesa que lo mete en Reducido y le permite volver a soñar.

Los cambios charrúas en el complemento fueron: 72' Nelson Ávalos x Cristian Sánchez y Franco Fernández x Benjamín Gallucci, y 78' Valentín Rovetto x Paulo Killer.

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