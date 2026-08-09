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Gran victoria de Pablo VI en cancha de Provincial para mandar en la Zona Campeonato de la Rosarina

Los papales de Pablo VI vencieron al Rojo en el parque Independencia 2 a 0 y son los únicos con puntaje ideal en la Zona Campeonato de la Rosarina

Juan Iturrez

Por Juan Iturrez

9 de agosto 2026 · 18:07hs
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Pablo VI le ganó a Provincial a domicilio y manda en la Zona Campeonato de la Rosarina de Fútbol.

Pablo VI le ganó a Provincial a domicilio y manda en la Zona Campeonato de la Rosarina de Fútbol.

Pablo VI es cosa seria en el fútbol de la Rosarina. El campeón de la temporada pasada no solo clasificó a la Zona Campeonato, sino que manda con puntaje ideal al cumplirse la 3ª fecha. Todo gracias a la gran victoria sobre Provincial en el parque Independencia.

Los papales vienen a paso firme. ganaron las dos primeras fechas y el encuentro en el Parque enfrentaban a dos de los tres equipos que habían ganado todo. Y Pablo VI se hizo notar con un 2 a 0 sin discusión para escaparse solo.

Es que Central, el otro que era líder, cayó 2 a 1 en su visita a Unión de Alvarez, que así obtuvo sus primeros tres puntos en la segunda parte del certamen.

Otro que ganó por primera vez y también sumó los primeros puntos fue Coronel Aguirre, que en el Pocho Lavezzi derrotó a Newell's 1 a 0.

Y en el clásico del Viaducto no se sacaron ventajas, ya que Adiur y Morning Star igualaron 1 a 1, resultado que le vino mucho mejor al equipo de la estrella.

Posiciones: Pablo VI 9, Central y Provincial 6; Morning 4; Newell's, Aguirre y Unión de Alvarez 3; Adiur 1.

Como Pablo VI; pero en la Zona Permanencia, El Torito ganó de nuevo, 3 a 1 de local a Central Córdoba y tiene puntaje ideal. Banco lo sigue escoltando, gracias a su buena victoria en Funes ante San Telmo por 3 a 0 y Tiro Federal mantiene su invicto, por su triunfo 2 a 1 de local ante Oriental. Se suspendió Mitre de Pérez-Villa Gobernador Gálvez.

Posiciones: El Torito 9; Banco 6; Tiro Federal 5; San Telmo 4; V. G. Gálvez 3; Mitre, Oriental y Central Córdoba 1.

En la Primera B, con resultado inédito

Bancario sigue como único líder de la Zona Campeonato de la Primera B, pese a que no jugó su partido con Leones FC por el fallecimiento de Jorge Messi. No aprovecharon sus escoltas porque los cuatro empataron entre sí, dos de ellos en un partido inédito.

Es que Defensores de Funes y Rio Negro igualaron nada menos que 5 a 5. Mientras, Club Gran Rosario también igualó, de local 2 a 2 con Defensores Unidos y ninguno de los cuatro alcanzó al líder.

Tampoco aprovechó Social Lux, que perdió de local con Tiro Suizo 2 a 0.

Las posiciones: Bancario 6; Defensores de Funes, CGR, Defensores Unidos y Río Negro 4; Social Lux, Leones y Tiro Suizo 3.

En la Zona Permanencia, solo se jugaron dos partidos. Se postergó General Paz-Fisherton y Botafogo le ganó los puntos a Arijón. Los otros dos partidos fueron empates: Renato y 1º de Mayo 1 a 1 y 7 de Setiembre y Alianza Sport 0 a 0.

Posiciones: Alianza Sport 7; Fisherton 6; General Paz y Botafogo 4; 1º de Mayo 3; 7 de Setiembre 2; Arijón y Renato 1.

Provincial sí pudo en la C con su equipo B

Si Provincial no pudo en la A de la Rosarina, sí el equipo B, que derrotó de visitante a Sarmiento 1 a 0 y sigue liderando con más ventaja porque Juan XXIII fue uno de los que quedó libre, junto a Unión Americana.

El que se arrimó fue San Roque, el tercero, gracias a su victoria de visitante 2 a 1 sobre Argentino. Y el cuarto 14 de Junio, igualó de visitante 1 a 1 con 27 de Febrero.

Además, Sportivo Silva y María Reina empataron 1 a 1, Sparta le ganó puntos a Olympia y fue postergado Estrella Azul-San José.

Posiciones: Provincial B 39; Juan XXIII 32, San Roque 31; 14 de Junio 30; San José 28; Sparta 24; Estrella Azul y 27 de Febrero 23; Argentino 19; María Reina 16; Unión Americana y Sportivo Silva 14 y Sarmiento 9. Olympia fue desafiliado.

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