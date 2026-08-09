En vivo: Newell's juega ante Defensa, en una cancha hasta ahora "maldita" para la Lepra

El equipo de Kuldelka, que metió cuatro cambios en la formación inicial de Newell's, tiene una excursión de riesgo ante el Halcón de Florencio Varela.

El arquero Josué Reinatti, en la previa del duelo ante Defensa y Justicia.

Newell’s juega ante Defensa y Justicia por la cuarta fecha de Clausura. De nuevo el DT Frank Kudelka se vio obligado a reacomodar la formación de un equipo que intenta ser estable, pero todo se le complica, entre otros motivos, por los problemas que acarrea de no disponer de todos sus futbolistas.

3' Newell's quedó mal parado en el fondo, se regaló y casi convierte de cabeza Leandro Fernández, cuyo cabezazo dio en el palo.

La lepra tiene un desafío muy difícil: en Florencio Varela no ganó nunca. A Defensa y Justicia lo visitó en ocho ocasiones, con un balance muy negativo para los rojinegros, ya que perdieron siete veces y empataron una vez. Y, en ocho partidos sólo marcaron un gol en la casa del Halcón de Florencio Varela.

¡¡PALO BONITO, PALO ES!! No se puede creer como la palomita de Leandro Fernández, luego de un jugadón de Barbona, no terminó en el 1-0 de Defensa y Justicia ante Newell's... ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/Y0JUoMUTy8

Por ahora en este Clausura el rojinegro tiene 4 puntos en las tres primeras fechas, que no son para menospreciar, aunque numéricamente parezcan poco.

Los cuatro cambios

Cuatro son los cambios en la Lepra para visitar al Halcón de Varela. Kudelka designó a Bruno Cabrera y Juan Ignacio Ramírez para reemplazar a Nicolás Goitea y Matías Cóccaro, descartados por distintas dolencias.

El cambio que llama la atención es la salida de Franco Escobar. El lateral derecho fue figura la fecha pasada contra Boca. Le dejará su puesto a Martín Ortega.

La restante variante es el ingreso de Jéronimo Gómez Mattar, recuperado de una distensión que sufrió en la primera fecha, por David Sotelo.

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Los titulares de Newell's

Los titulares del conjunto de Kudelka son: Josué Reinatti; Martín Ortega, Bruno Cabrera, Lautaro Giannetti y Jerónimo Russo; Jerónimo Gómez Mattar y Luca Regiardo; Walter Mazzantti, Facundo Guch y Thomas Ríos; Juan Ignacio Ramírez.

Las estadísticas de Defensa y Newell's