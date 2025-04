Discapacidad: malestar de pacientes y prestadores con las obras sociales por deudas millonarias

Aseguran que hay afiliados que no pueden continuar con sus tratamientos. Cuál es el cuadro de situación en Rosario ese ámbito de la salud

"Estoy perdiendo la salud mental, no aguanto más", lamentó indignada Fabiana Rijo, una madre rosarina, cansada de los desplantes de una obra social. Ocurre que uno de sus hijos padece una discapacidad y no puede continuar con su rutina diaria por falta de transporte, rehabilitación y acompañamiento terapeutico correspondientes ante le deuda que aducen los prestadores de parte de la prestadora de salud estatal, aunque no sería la única que estaría atravesando estos inconvenientes enel ámbito de la discapacidad. Según deslizó una profesional consultada por La Capital, esta obra social en cuestión "es la que mejor paga" entre otras empresas de renombre, a pesar de un arancel desactualizado y abonado fuera de término.