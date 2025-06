Día del Padre: las ventas estuvieron apenas por debajo del año pasado

Las ventas por el Día del Padre en Rosario estuvieron apenas por debajo del año pasado. En unidades el consumo estuvo cerca del 2024, pero en pesos hubo un retroceso, lo que indica que se compraron regalos más baratos . Si bien ayudó a salir del pozo que marcó mayo, el consumo sigue alicaído y no se produjo una mágica recuperación con la que fantaseaban algunos como producto de la demanda comprimida de los últimos meses.

Si números cerrados todavía, solo con sensaciones, Nelson Graells de Amigos de la Peatonal Córdoba trazó un panorama prudente: " Me parece que en unidades se puede estar cerca del 2024, pero en pesos abajo . El año pasado había caído 17% respecto del 2023. En general, me parece que va a dar un promedio más bajo de ventas", dijo el titular de una cadena de venta de indumentaria y calzado deportivo.

De cualquier manera, dijo que el desempeño comercial saldó en parte el desplome que se vivió el mes pasado: "Mayo venía muy comprimido y esto nos pega un empujón. Que a lo mejor no estemos arriba que el año pasado en pesos, no quita que estamos mejor que como veníamos, y eso es bueno. Yo era optimista, pero tampoco pensaba que la venta iba a ser superior en pesos a la de 2024", confió.

El empresario indicó que lo que traccionó el consumo fueron mayormente las promociones bancarias, entre cuotas sin interés, descuentos y reintegros que ofrecieron las entidades. "El año pasado tuvimos promociones más fuertes todavía. Este 2025 hubo menos, pero es por eso que nos acercamos", subrayó.

Anticíclico

La realidad de calle San Luis, por sus características particulares, fue contraria a la del resto del centro: allí, por sus precios más económicos, sube la demanda en fechas especiales cuando hay crisis o momentos recesivos. "Nosotros vendimos algo más que el año pasado, que igual fue muy malo. Nos ayudó la peatonalización, aunque no acompañó el clima. El sábado vino mucha gente y eso se reflejó en las ventas", señaló Miguel Rucco, presidente del paseo comercial.

Sin embargo, marcó que este año viene "tremendo, muy caído". "El tema es que calle San Luis funciona anti cíclicamente: en épocas de crisis es una opción posible, y en este caso la gente viene a aprovechar los precios, las ofertas que tenemos en el centro comercial. Todos buscando promociones y descuentos, así que nos adaptamos a la demanda. Nos acomodamos a las necesidades de nuestros clientes y bajamos rentabilidad para tener buenos precios y conquistar ventas para sostener la estructura", aclaró.

"Fue mejor de lo que venía, porque la temporada de frío nos empujó las ventas. Cuando venden los locales de indumentaria, mejora la venta para todos. La opción más económica para comprar ropa de abrigo es claramente San Luis. Tenemos muy buenos precios, por la necesidad de vender. Y además ya hay muchos que tienen mercadería importada, y eso bajó los precios", puntualizó.

Apocalíptico

A la prudencia de unos y el optimismo de otros, se le contraponen algunas visiones más dramáticas. "Hubo ventas muy discretas. Nadie está contento. Con los colegas que hablé, no salvaron la fecha. El escenario era previsible. Sabíamos que ante la decisión del gobierno nacional de planchar los sueldos, el impacto se iba a ver primero en los comercios de cercanía", expresó un comerciante del centro con muchos años de experiencia.

Para el hombre, que pidió hablar en off, el panorama hacia fin de año es "desolador". "Vuelve el fantasma del desempleo. Si la variable de ajuste es el salario, no hay salida para los comerciantes y pymes: se están ajustando todo lo posible, y luego viene el cierre con todo lo que ellos significa. Se está gestando un país cada día más desigual, mientras algunos están en Estados Unidos viendo el Mundial de Clubes, la gran mayoría no pudo comprarle un regalo al padre", definió, enfático.

"En estos momentos es importante el rol corporativo de los sectores afectados. Nadie se podrá salvar solo. Si no se logra hacer lobby para incentivar al gobierno para que active el mercado interno, vamos hacia la paz de los cementerios. No habrá inflación pero alta desocupación, persianas cerradas y mucha inestabilidad social", insistió.

Para el referente, "lo único que avanza es el modelo de país africanizado como el peruano o el boliviano, por no decir el sudamericano, ya que Argentina y su clase media era el único bastión que quedaba por destruir de aquel Estado de bienestar que teníamos", cerró.