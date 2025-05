Comercio: en Rosario los precios están congelados pero los gastos suben

Un informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came) marcó que las ventas en comercios de la ciudad crecieron 3,6% respecto de 2024, pero cayeron 1,8% entre abril y marzo . Los comerciantes locales dicen que los precios están congelados, porque no aumentan la mercadería, pero mientras tanto los gastos suben porque se encarece el alquiler, los servicios y el transporte, provocando un desfasaje.

Sin embargo, marcó que el problema está en otro lado: la rentabilidad. "Tenemos productos que hace unos 10 meses mantienen el mismo precio, sin aumentos, e incluso algunos están más baratos que antes. En ese sentido, estamos bien. Pero todos los gastos se ajustaron: alquileres, luz, transporte para que llegue la mercadería, incluso las publicidades. Si lo mirás en detalle, la mayoría se fueron acomodando con la inflación, y en el caso de los servicios, incluso por encima", ilustró.

En ese sentido, dijo que "no hay traslado de las marcas que nos abastecen al precio a consumidor, entonces la recaudación sigue igual, y se complica en ese desfasaje. Está buenísimo que no tengamos inflación en los precios, pero también sería importante que no suban tanto los costos, porque si no, la rentabilidad se ve afectada. Es lo que debería estar pasando para que las cosas funcionen mejor", subrayó.

Mala perspectiva

"Llevamos 16 meses en recesión. Hablás con los comerciantes y los números no cierran. Los márgenes son cada vez más delgados y están desahorrando: venden sus autos, sus casas de fin de semana e incluso sus lanchas, para sostener negocios que tienen 20, 30, 40 años de historia. En muchos casos son emprendimientos familiares de dos o tres generaciones. Y lo hacen porque saben que si cierran la persiana, remontarlo es casi imposible", explicó un dirigente que pidió conservar el anonimato.

Mientras tanto, se caen algunas de las herramientas que sostenían el consumo: cada vez hay menos promociones, en algunos supermercados o cadenas de retail de grandes superficies desaparecieron los reintegros que había algunos días: "No tenemos rentabilidad y los bancos quieren que los paguemos nosotros, cuando antes íbamos a medias. Estamos negociando para que vuelvan, pero algunos están duros", confía otra fuente que tenía un abanico muy interesante de descuentos en sus locales.

"Es llamativo que todavía haya formadores de precios que sigan especulando con el salario de la gente en medio de esta recesión. Se ve que están reorganizando sus finanzas para sobrevivir a la caída de ventas. Esto es grave, porque se retroalimenta: aumenta el desempleo, baja el consumo, los comerciantes se endeudan o achican, y el círculo se repite", insistió.

El hombre lamentó que al gobierno "sólo parece interesarle llegar a octubre", y por eso interviene en las paritarias como las de empleados de comercio: "Curiosamente, siendo un gobierno liberal, había un acuerdo entre el sindicato y los empresarios pero el Estado intervino y ese aumento nunca se pagó. Con un dólar planchado artificialmente y una apertura de importaciones indiscriminada, la recesión está garantizada. Y sí, la inflación baja también. Pero nadie está pensando en las consecuencias que vendrán después", advirtió.

Cambio de estación

Otra dirigente del rubro textil también marcó que Rosario no escapa a la misma lectura que se observa a nivel nacional. "En indumentaria, lo que impulsa el movimiento actual es el cambio estacional: la transición de clima y de temporada hace que la gente empiece a mirar con más atención los artículos pensados para el otoño-invierno. Ya pasó la etapa del regreso a clases, y ahora el foco está puesto en lo que acompaña al frío", trazó Begoña Amatriain, presidenta de la Federación de Centros Comerciales a cielo de abierto de Rosario.

"Coincidimos en que, si bien se sostiene una leve suba en la actividad, cada vez se hace más difícil afrontar los costos de funcionamiento, los gastos fijos y la carga impositiva. Es una situación que golpea y complica a todos los sectores. Por eso creemos que sería clave contar con un acompañamiento más activo del Estado en este momento tan delicado", destacó.

En tanto, dijo que el crecimiento es "leve pero constante", y las ventas, tanto en el sector minorista como mayorista, mantienen esa tendencia. "En el caso del minorista, como mencionamos, tiene mucho que ver con el cambio de estación; y en el mayorista, además de eso, ya se están preparando para el pico de temporada y anticipando lo que será el movimiento por el Día del Padre el mes próximo", detalló.

