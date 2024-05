Derogación de la tarjeta azul: qué trámite hay que hacer para manejar un vehículo ajeno

Vale aclarar que, aunque ya no serán un requisito obligatorio para circular, las cédulas azules ya expedidas no pierden vigencia hasta que no sean revocadas por quien hizo la solicitud. Por su parte, las cédulas verdes ya expedidas seguirán vigentes, siempre y cuando no haya un cambio en el titular del vehículo, sin importar que figure la fecha de vencimiento en el impreso.