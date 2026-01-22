Bajo la Plaza 25 de Mayo: hallaron en pleno centro de Rosario un antiguo tanque de combustible de 1925
El aparición ocurrió durante las obras de puesta en valor del histórico espacio céntrico. Se trata de un recinto subterráneo construido hace un siglo que contenía un tanque de gasoil, posiblemente utilizado para abastecer camiones municipales o del Correo.
22 de enero 2026·14:25hs
Una de las obras proyectadas para celebrar el Tricentenario de Rosario sacó a la luz una anécdota poco conocida de la historia de la ciudad. Mientras se realizaba el recambio del piso del perímetro de la Plaza 25 de Mayo se encontró un recinto subterráneo que alojaba a un tanque de combustible que, estiman, por la década del 30 alimentaba a los camiones de la Municipalidad o del Correo Central.
El hallazgo, que se comunicó oficialmente este jueves mediante un parte de prensa de la Secretaría de Obras Públicas del municipio, ocurrió en agosto pasado, en medio de las obras de remodelación de la plaza de Córdoba y Maipú, el primer espacio verde de la ciudad.
Por entonces, cuando los obreros trabajaban en la esquina de Córdoba y Laprida, frente al edificio de Correo Argentino, se encontró una tapa de inspección, similar a las que emplean las empresas de servicios públicos. Al abrirla se encontraron que conducía a un depósito subterráneo probablemente construido en 1925.
Inmediatamente se dio intervención a los profesionales del Centro de Estudios en Arqueología Histórica de la Universidad Nacional de Rosario para determinar el valor del hallazgo.
El análisis de los especialistas
De acuerdo al informe de los profesionales, la construcción es una cámara de unos cinco metros por dos y consistente en un recinto de mampostería de ladrillos, cubierto con una losa de bovedilla de ladrillos como “encofrado perdido” de una capa superior de hormigón, de unos 30 centímetros de espesor.
Al recinto, se accede mediante una trampilla de unos 40 x 60 centímetros, cubierta con una tapa de marco de hierro y unos peldaños de hierro amurados al hueco, de tamaño ajustado a una persona.
El interior de mampostería no está revocado, con los ladrillos a la vista y pilares esquineros de refuerzo. La obra está en perfectas condiciones, sin filtraciones ni humedades de cimiento con la losa sin deterioros. Se observaron algunos escombros, pero resultaron de las sucesivas aperturas de la tapa superior.
Lo que más llamó la atención es que, dentro del recinto, se encontró un tanque de hierro de tapas remachadas, cuyo contenido era aparentemente una sustancia grasa, probablemente gas oil destinado a vehículos, ya que dicho tanque presenta un tubo de acero para extracción manual del combustible y una espita con válvula, probablemente para evacuación de gases.
Pudo verse un caño de hierro, corroído y de uso desconocido, apoyado en el tanque. No se evidenciaron restos del combustible original.
Además, en el piso se se recuperó un contenedor de hojalata que originalmente contenía alcohol, de la marca “Alma” de la empresa “Helios SA”, un producto muy usado en la década del 30.
¿Una estación de combustible en pleno centro?
Los investigadores consideraron que la estructura estaba destinada al abastecimiento de combustible para camiones, y desactivada probablemente en la década de 1950. Del lugar, hasta el momento, se se habllaron otros registros documentales.
Se recomendó su conservación, ya que su estado era muy bueno, sin riesgo de derrumbe, con el tanque en óptimas condiciones, dado que el gas-oil ha conservado el hierro.
Además explicaron que su extracción (mediante grúa) y posterior relleno hubiera demorado el avance de las obras en curso y no se recomendó su exhibición, ya que carece de importancia arqueológica y el acceso al interior puede resultar riesgoso. Sí se recomendó un mejor relevamiento fotográfico y la remisión del recipiente al Museo de la Ciudad.
Las obras de puesta en valor de la Plaza 25 de Mayo se inauguraron el 7 de diciembre pasado. La remodelación involucró la ampliación de las veredas perimetrales al nivel de las calles, la nivelación de suelos, un cruce peatonal en calle Buenos Aires, la restauración del monumento central y de las dos fuentes, la reconstrucción de los canteros, nueva forestación y alumbrado, entre otras tareas.
Ahora se sabe también que permitieron conocer algo más de la historia de la ciudad.
