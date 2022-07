De campaña en Rosario: edil que promueve "La revolución de los abrazos" quiere ser presidente

En declaraciones al programa “Todos en La 8”, el político hizo un breve paréntesis en el intercambio de abrazos y de ideas políticas con quienes pasaban por el cruce de calles más tradicional de Rosario.

“Recibo de los rosarinos muchos abrazos. Lo mismo me sucede en otras ciudades que estoy recorriendo. A mí el frío no me agrada y en este invierno había decidido activar en Santa Fe. Pero me di cuenta que en las vacaciones de invierno, circula mucha gente por los centros de las ciudades. Fueron impresionantes las experiencias que tuve en Tucumán, Paraná, ahora en Rosario, realmente fue conmovedor”, remarcó el político santafesino.

saúl perman.jpg Saúl Perman, el concejal de Santa Fe, hizo campaña este viernes en el cruce de las peatonales. Foto: La Capital / Francisco Guillén.

Perman dijo que su objetivo “es ofrecer abrazos a pequeño o mediano plazo a todos los argentinos. Estoy haciendo planes para ir a Córdoba “, y aseguró que en su actual gestión el Concejo de la capital provincial presentó “56 proyectos de ordenanza en los seis meses que llevo en el cargo, también estoy interconectando con otros bloques por el tema ambiental”.