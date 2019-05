Damnificados por créditos UVA denuncian una situación "insostenible"

"Esto no puede seguir así. Por la inflación ya no se pueden pagar las cuotas. Esta situación está destruyendo muchos proyectos y muchas familias. Esto es realmente insostenible". De esta manera, con total crudeza, Diego González resumió el tormento que están afrontando los titulares de los créditos hipotecarios UVA, quienes ayer por la tarde se reunieron en el Concejo Municipal para expresar sus preocupaciones, junto a ediles, autoridades locales y organizaciones sociales que están acompañando este encendido reclamo.

Si bien no hay estadísticas oficiales, en Rosario los afectados por este tipo de créditos, relacionados a los índices de inflación, rondan los 8.500. Mientras que en toda la provincia, aseguran que los damnificados podrían llegar a 20 mil.

Y desde la agrupación de autoconvocados, destacan que desde que surgieron, en abril de 2016, hasta hoy, se verificó "un incremento del 155 por ciento, tanto de las cuotas como del capital".

El proceso inflacionario y el movimiento del dólar generaron un escenario de apremiante desestabilización. "Los valores de las cuotas se fueron por las nubes, y no tenemos capacidad económica para hacerle frente a estos incrementos. Esto se fue afuera de nuestro alcance", remarcó González, uno de los impulsores de la audicencia pública que ayer se instaló en el recinto del Palacio Vasallo, en la que intervinieron varios ediles.

En este marco de angustia, tensión y de sueños detenidos con sordos frenos de mano, los reclamos apuntaron fundamentalmente hacia el gobierno nacional. "Nosotros seguimos nuestra lucha y queremos que trascienda, que se sepa, para que las autoridades nacionales tomen medidas, porque las ejecuciones son un calvario para una enorme cantidad de familias de todo el país".

Los perjudicados exclamaron ayer que "estos préstamos son inviables" y también pidieron un registro oficial de usuarios en Rosario. Por su parte, González se encargó de resaltar que en el Concejo recibieron el apoyo de la mayoría de los bloques políticos. Y subrayó que "algo similar ocurrió a nivel nacional en las cámaras de Senadores y Diputados".

"Tenemos un apoyo muy amplio porque nuestros reclamos son muy lógicos, y no admiten otros puntos de vista", enfatizó.

Sobre las particularidades de la reunión de ayer en el Concejo, González comentó que "hubo una audiencia pública de la que participaron concejales, economistas, y los autoconvocados. Esto surgió después de varios encuentros que tuvimos con los diferentes bloques, y por eso empezamos a armar esta audiencia en el recinto".

Y explicó: "Nuestra situación está cada vez peor. La inflación está haciendo desastres, porque esto se regula por ese índice. Desde que surgieron estos créditos en abril de 2016 hasta hoy, hubo un incremento del 155 por ciento, tanto de las cuotas como del capital".

Complicaciones

"Hay situaciones que son dramáticas. Porque hay gente que tiene afectado hasta el 70 por ciento de su ingreso familiar a la cuota del UVA. Esos son casos extremos y se repiten por muchos lugares del país. No hay ningún tope a la afectación del ingreso familiar, y eso dejó a mucha gente muy complicada para pagar", resaltó González.

En tanto, para graficar el alcance, apuntó que "los afectados somos todos de clase media trabajadora, porque estos créditos eran para vivienda única y familiar. La mayoría somos monotributistas o empleados en relación de dependencia, y todos quedamos muy afectados por la situación del país. Estamos endeudados por demás, en todo, en la obra social, en los colegios, en los clubes, en las cuotas. Ya no sabemos qué más resignar en nuestra calidad de vida diaria".

En los damnificados hay mucho temor a las ejecuciones. "La situación económica del país pone en riesgo todo. Las ejecuciones son rápidas. Sabemos que hay carpetas, que están listas para pasar a ejecución, pero la orden del gobierno es que todavía no se manden. Pero estamos muy angustiados porque no sabemos qué va a pasar. Y no hay regulación que atienda este tema", puntualizó.

"Estos créditos se volvieron inviables, y muchos vamos a deber más de lo que vale la propiedad", concluyó González.