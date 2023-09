Graves problemas para sostener panteones en los cementerios El Salvador y La Piedad

En diálogo con La Capital, Serrati lo resumió así: “Ayer planteamos en el Concejo lo mismo que en su momento hicimos ante el Departamento Ejecutivo. Las situaciones de vandalismo creciente que se vienen dando desde hace mucho tiempo en los dos cementerios públicos donde tenemos panteones que albergan unos 100 mil nichos en total. En el Ejecutivo, nos prometieron una serie de medidas de seguridad, que tienen que ver con más iluminación, custodia y todo lo que pueda hacer para evitar el vandalismo, porque más allá de que se roban las placas y manijas, también rompen los mármoles y hacen destrozos en los nichos. Eso genera costos muy onerosos y el socio le termina reclamando a la mutual”.

Serrati agregó que más allá de la cuestión del vandalismo y los robos, se llegó a un compromiso para reformar o actualizar la ordenanza que regula uso y funciones de los panteones “que tiene más de 20 años y que presenta zonas grises. Por ejemplo, respecto de cuántos cadáveres se pueden poner. Hay una serie de cosas que se han ido transformando con el paso del tiempo. Y la realidad es que la actual normativa quedó desactualizada, y en esto se inscriben otro problema que es más de carácter cultural: la gente ha abandonado el culto a los muertos”.

“Los deudos prácticamente no se hacen cargo de pagar las cuotas por mantenimiento. Y eso vuelve muy oneroso el sostenimiento en buenas condiciones de los panteones para las mutuales. No hay forma de cobrarles a los deudos. Hay un endeudamiento formidable en ese sentido”, agregó.

>> Leer más: Asociaciones mutuales en jaque por deudas por mantenimiento de nichos

Por ese motivo, desde la Federación de Mutuales le pidieron al municipio y a los concejales “revisar y actualizar esa ordenanza para que se revean cuestiones técnicas, por ejemplo cuándo corresponden dos cajones y cuando tres. No dejarlo librado a la voluntad del funcionario de turno”. Otra cuestión muy importante que promovería la nueva ordenanza es la agilización de los trámites para desocupar esos espacios cuando haya pasado determinada cantidad de tiempo y los deudos de la persona fallecida no hayan aparecido para hacerse cargo del mantenimiento del nicho.

Serrati remarcó: “Hay otro problema muy serio. Ante el abandono de los nichos, no podemos desocupar esos lugares. Hay todo un proceso judicial que hay que llevar adelante y que dura dos o tres años. Recién cuando la Justicia lo autoriza podemos hacer una reducción, poner los restos en una urna, colocarle el nombre correspondiente y así los restos van a un urnario común. Todo eso lleva tiempo y se vuelve onerosos, porque se requiere mínimo de dos años para poder terminar ese trámite. Lo que pedimos a los concejales es que nos acompañan en la sanción de esta normativa que hará mucho más ágil la desocupación de los nichos que han sido abandonado y que tal vez no tengan más parientes o no vivan más en Rosario. Es muy importante la cantidad de nichos abandonados.”

>> Leer más: El 60 por ciento de los dueños de nichos no paga su manutención

“La situación es preocupante”, consideró Serrati, y agregó que el mantenimiento de panteones “un servicio oneroso. Los afiliados no pagan y hay que apelar a otros recursos para cuidar y proteger esos lugares. No es solo el edificio. Hay personal de servicio, ascensores que mantener, todo tiene un costo para la mutual, pero no hay forma de recuperarlo porque los asociados no pagan la cuota”.

Serrati dijo con sinceridad: “Muchos panteones se construyeron hace 30 o 40 años, era otra sociedad, otra cultura. Para las mutuales es muy complicado sostener este servicio. Cualquier Institución estaría más dispuesta a desprenderse del panteón que a mantenerlo. El abandono de los muertos es un fenómeno general. En el Salvador y La Piedad ya casi no quedan puestos de flores. Eso es así porque muy poca gente a a ver a sus muertos”.

“Esto se agravó después de la pandemia, que nos enloqueció también en esto sobre qué sentido tiene la vida y el sentido de venerar a los muertos. Además, se incrementó el uso del servicio de cremación. La gente apunta más a eso que a un nicho. Son cambios culturales y nos agarran en medio de esta crisis económica también”, agregó Serrati.