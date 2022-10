"Cuanto más aislamiento, más violencia y depresiones"

Rosario fue su casa por años, había nacido en España, pero su familia encontró en la ciudad un hogar en el exilio del franquismo. Y también lo fue la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) , de donde egresó en 1965. Hizo sus primeros trabajos en el monte entrerriano y en el Hospital Agudo Ávila, para recién entonces instalarse en Buenos Aires y trabajar la mayor parte de su vida entre Capital Federal y España. Sin embargo, esta semana, cuando Emiliano Galende recibió de manos de la decana de la Facultad de Psicología, Soledad Cottone , la máxima distinción que otorga la casa de estudios, el psicoanalista, docente e investigador no dejó de admitirse "sorprendido". Se reconoció "parte" de esta universidad en la que se formó e incluso, en diálogo con La Capital , habló del vínculo que aún sostiene con la ciudad, donde nacieron algunos de sus hijos y donde dos de sus hijas siguen viviendo. "Vengo con frecuencia, pero ya me cuesta reconocerla", admite.

Psicoanalista, docente e investigador con presencia en universidades de Argentina, Uruguay, Chile y España , además de ser profesor de la Universidad Nacional de Lanús y director en esa misma casa de estudios del Consejo Consultivo Honorario de la Maestría y el Doctorado en Salud Mental Comunitaria, Galende lleva décadas siendo una referencia a nivel nacional e internacional no solo en materia de salud mental y derechos humanos , fue un ferviente defensor de la ley nacional de salud mental que afirma con certeza que "aún no termina de aplicarse porque para el 2020 debían cerrarse los hospitales psiquiátricos y aún hay 42 abiertos en el país".

Convencido de que la salud mental está "asociada al bienestar social" afirma que el escenario de la pandemia y la pospandemia, en el contexto de crisis política, social y económica, es aún peor que atravesó occidente en general y Argentina en particular tras el estallido de 2001.

"El clima social es muy diferente", comienza diciendo y señala actualmente "sociedades mucho más disgregadas con personas que tienen muchas menos capacidades de interactuar solidariamente, sin redes sociales funcionando y la epidemia lo que hizo fue profundizar esa situación". El médico habló de las dificultades que aún hoy sostienen muchas personas para volver a vincularse en forma presencial, el aislamiento y el incremento de las violencias, y puso como un claro ejemplo los femicidios.

"Cuanto más aislamiento hay, más crece la violencia y eso va junto con las depresiones. El violento siempre es alguien deprimido, que no tiene optimismo con la vida, que se pone agresivo y violento porque algo fracasa en la vida. Lo vemos con los femicidios: caso siempre son hombres fracasados, impotentes y llenos de odio que encuentran como salida matar a su vieja compañera".

En los años posteriores a la crisis de 2001 habló mucho sobre los padecimientos que aparecieron a posteriori de esos años, ¿cómo analiza ahora el escenario en que se da la explosión de la pandemia de Covid 19 y la pospandemia en el marco de una crisis social, política y económica?

La pandemia encontró un clima social muy diferente. En 2001, la crisis política y económica golpeó, pero bajo la experiencia que teníamos de atravesar otras crisis. En estos más de 20 años, la sociedad y las personas cambiaron mucho, encontramos sociedades e individuos mucho más disgregadas, personas con menor capacidad de interactuar solidariamente, no hay redes sociales funcionando y la epidemia profundizó todas esas situaciones.

Digamos que aparece un escenario menos alentador...

Claro porque las medidas de cuarentena incluso aislaron aún más a las personas que ya venían aisladas. Apareció el trabajo virtual y sin contacto y esa virtualidad ganó tanto terreno que cuesta abandonarla, las personas siguen prefiriendo hacer conexiones virtuales y no encuentros presenciales porque parece un ahorro de esfuerzo y tiempo. Uno puede observar cotidianamente que el encuentro de amigos y lo festivo aparece como un esfuerzo, cuando antes era una atracción, una alegría y había satisfacción en encontrarse. Eso incrementó el nivel de disgregación. Los conflictos humanos son siempre un equilibro entre el nivel de obstáculos, dificultades y sufrimiento con la vida y los recursos que las personas tienen para sobrevivir a ellos. Cuando las personas son capaces de sobreponerse, los conflictos se resuelven a favor nuestro, pero cuando son personas más vulnerables, tienen más dificultades y ante momentos de incertidumbres, como fue la pandemia y es la guerra en Europa, disminuyen aún más los recursos propios. Porque la incertidumbre es un gran desorganizador social que desactiva el futuro, aparece la sensación de inseguridad, de peligro y de estar en riesgo. Eso sucedió con la pandemia, donde además vimos aparecer la locura en todo el mundo, lo que muestra que la locura no es ajena a lo humano. Cuando una persona niega de una realidad que se presenta en la vida como un obstáculo importante y de riesgo, esa negación dispara una respuesta imaginaria y aparecen los delirios y eso es lo que vimos.

¿Negadores de la pandemia?

Son personas que negaron la situación y esa negación tuvo sus costos. Vimos personas volverse loca, imaginando conspiraciones mundiales y cosas rarísimas. La salida del delirio es la manera de atravesar algo que no se puede atravesar de la vida.

Más de una vez ha planteado que la salud mental está ligada al bienestar social. Hasta acá hemos hablado de fragmentación, malestar e incertidumbre, se hace difícil pensar en el bienestar...

Había una frase típica de Jean Paul Sartre que decía "para el ser humano el infierno es el otro". Estamos obligados a vivir con otros y necesitamos vivir con otros; no podemos imaginar el mundo sin vínculo humano y social, pero cuando los otros ser perturban, nos perturbamos. Nadie se vuelve loco solo, siempre es a través de los conflictos con el entorno social o familiar en el que se vive; y juegan los dos papeles porque muchas cosas nos curamos con el otro, buscamos un amigo para confesarnos y eso nos ayuda a curar el dolor. También cuanto más aislamientos hay, más crece la violencia. Hay dos cosas que las culturas controlan: la agresividad humana que todos tenemos y la sexualidad y en los dos ámbitos ha aumentado enormemente la violencia. Esto es parte de la mayor proporción de gente que vive en soledad, porque la soledad genera impotencia y odio, el que vive demasiado solo termina en un enojo permanente con la vida y eso perturba la vida social y recae sobre los otros. Una de las consecuencias de esta disgregación que aumentó con la pandemia es justamente el aumento de la violencia, que va junto a las depresiones, porque el violento siempre es alguien deprimido, que no tiene optimismo con la vida, que se pone agresivo y violento porque algo fracasa en la vida. Lo vemos con los femicidios: casi siempre son hombres fracasados, impotentes y llenos de odio que encuentran como salida matar a su vieja compañera. Eso pasa mucho, lo mismo que la violencia sexual que no veíamos en este nivel. Antes vinculábamos sexualidad y amor y ahora leemos cada vez más sexualidad y violencia.

En esos contextos de violencia también aparecen las problemáticas de los consumos, que usted también ha trabajado...

Los psicotrópicos existen desde que existe la humanidad, pero ahora aparecen asociados a la violencia y el delito, porque las adicciones crecieron al mismo ritmo que las sociedades se fueron disgregando, se fueron enojando, por pobreza y desamparo. Cuando una persona no tiene capacidad de resolver los conflictos se va transformando en vulnerable, lo que pasas además ahora es que la oferta favorece la adicción y la continuidad del daño. Los aztecas se reunían en rituales y utilizaban hongos alucinógenos, pero no los consumían todo el tiempo, sino en determinados momentos. No hay tampoco una respuesta de los servicios de salud en ese sentido. Es un problema de sufrimiento particular, pero de dimensión social y económica muy compleja. No se puede resolver en un individuo una problemática que es global y que tiene determinantes sociales, eso es muy difícil. Las estrategias que han funcionado son las de reintegración social.

Usted fue, durante su discusión, defensor de la ley de salud mental. ¿Cómo analiza el avance de su aplicación a más de una década de su sanción?

La ley no se ha aplicado como se esperaba. Para el año 2020 tenía que ser el cierre de los hospitales psiquiátricos y aún hay 42 en el país. Hay procesos de cambio, como el que se está dando en provincia de Buenos Aires, donde hay un movimiento fuerte, pero es lento. El problema de aplicar la ley es que significa tener una alternativa al hospital psiquiátrico y esto requiere construir esas alternativas, requiere tener equipos en todos los servicios de salud y requiere tener recursos humanos especializados. Debe haber quien los reciba a los usuarios en los hospitales para resolver el problema, pero mientras no tengamos esa capacidad es difícil. Y eso necesita de presupuesto y personal humano.