Cuáles fueron las exigencias de Fein ante los ediles

En su discurso de ayer, la intendenta Mónica Fein exigió a los concejales el tratamiento de tres temas puntuales.

El primero de ellos fue que el Concejo avale la caducidad del convenio con la empresa Cargill que prometió reconvertir el espacio ubicado en Salta y Crespo, pero nunca lo cumplió.

También reclamó a los ediles que aprueben un plan de viviendas para las personas que viven en el asentamiento ubicado en Puerto Norte y que establezcan un máximo de altura para los edificios que se construyan en esa zona.

Asimismo, pidió que se le dé luz verde al nuevo Código de Convivencia para Rosario (ver aparte).

Los ediles tienen trabajo por delante, pero desde el oficialismo temen que la disputa electoral se cuele en el recinto y sea muy difícil tratar estos puntos requeridos por Fein.

Un convenio que no se cumplió

En 2006 la Municipalidad firmó un convenio con la empresa Cargill por la reconversión de las dos manzanas, propiedad de la cerealera, ubicadas en Salta y Crespo. El acuerdo no se cumplió a pesar de las "reiteradas notificaciones" por parte de la Intendencia, según señaló ayer Fein.

Y abundó: "Los convenios urbanísticos tienen un sentido de articulación entre lo público y lo privado, con compromisos entre ambas partes. Si se violan los plazos no hay motivos para mantenerlos vigentes. Quienes no estén dispuestos a cumplir con dichos requerimientos, sepan que no van a encontrar un municipio laxo si algo perjudica a la ciudad", argumentó frente a los ediles.

En ese lugar se proyectaba un desarrollo de viviendas y la apertura de más espacios públicos. La ejecución se pensaba para 2017, algo que nunca ocurrió.

La concejala Verónica Irizar explicó que "de parte de la empresa (Cargill) no hubo ninguna propuesta, ni ninguna explicación de por qué no se iniciaron las obras. Por eso no se justifica que el convenio siga vigente".

En cuanto a Puerto Norte, Fein instó al cuerpo a determinar los indicadores urbanísticos del asentamiento que está en terrenos públicos nacionales. Para este lugar existe un proyecto de viviendas para quienes actualmente se encuentran en el asentamiento y que se conforme un nuevo espacio público.

Asimismo, solicitó se limite la construcción en altura y se levanten edificaciones de dos o tres pisos, para sectores medios.