Cruce de declaraciones entre la líder gremial y el ministro de Gobierno

La titular de Amsafé, Sonia Alesso, salió al cruce de declaraciones del ministro de Gobierno, Pablo Farías, quien había señalado que el conflicto en Santa Fe estaba atravesado por el contexto nacional. "Acá estamos rechazando muy puntualmente la propuesta que nos hizo la provincia, y en el ámbito nacional se exige la paritaria nacional docente. Además, el ministro no reconoce que parte del salario que percibimos los docentes es nacional, como el incentivo o el Fondo Compensador, y se abona en el recibo de haberes de la provincia", replicó Alesso.

"Cuando hubo superávit los trabajadores no fuimos socios en las ganancias, pero ahora quieren que seamos socios en las pérdidas", chicaneó la también referente de Ctera, y sentenció que "para nosotros Santa Fe es una provincia rica, y tiene que recaudar en función de que paguen más los que más tienen, y no los trabajadores".

No obstante la concluyente decisión de ir al paro, la dirigencia gremial dijo ayer "no estar cerrada al diálogo. Desde el 5 de febrero, cuando se realizó la primera reunión paritaria, hubo tiempo para formular una propuesta que cubriera las expectativas de la docencia. Pero esta es una muy mala oferta que no iba a ser aceptada, nosotros se lo dijimos a los funcionarios y hoy aquí hubo un voto muy contundente", comentaron a media tarde los dirigentes gremiales en la sede de Amsafé, ubicada en el macrocentro de la ciudad de Santa Fe.