Críticas en Balcarce al 300

Las denuncias también se presentan en otro sector. "En Balcarce al 300 también hay inconvenientes desde hace años. Los controles no existen y si se dan ponen incómodos a los vecinos, porque los dueños de los boliches van contra ellos", se expresó un vecino. "Esta la autoridad presente y el desorden es evidente pero no se actúa. El sonido traspasa las paredes de los locales y penetran en las de los vecinos. Somos invadidos por los ruidos sin poder hacer nada. La Municipalidad está al tanto y la legislación es vieja y no contempla las nuevas tecnologías de insonorización para que sean exigidas", remarcaron.