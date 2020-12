Coronavirus: la relación entre las vacunas y las reacciones alérgicas

Así lo explicaron a La Capital los infectólogos Damián Águila y Osvaldo Teglia, quienes señalaron, que es muy importante identificar en estos dos casos cuál fue la verdadera causa del efecto indeseado, algo que ya se está analizando en profundidad, según mencionó el laboratorio productor de la vacuna.

Por su parte, la Asociación de Alergia e Inmunología Clínica de Argentina emitió ayer un comunicado en el que recomienda realizar “un buen historial clínico y estudios alergológicos de los pacientes con antecedentes de reacciones alérgicas severas” para diagnosticar la causa, que puede no tener que ver de ninguna manera con la vacuna en cuestión. En ese documento menciona que “ni el asma, ni la rinitis alérgica ni otras patologías alérgicas han sido consideradas, en este caso, como contraindicaciones de la vacuna (de Pfizer), así como tampoco el uso de la inmunoterapia específica para aeroalérgenos”.

Águila, médico integrante del área de Salud Pública Municipal, miembro de la comisión directiva de la Sociedad Argentina de Infectología y director de la Carrera de Infectología de la UNR, dijo que “es cierto que hay personas que no saben que pueden hacer una determinada reacción (los alérgicos al huevo sí conocen, por ejemplo, que no pueden ponerse la vacuna de la fiebre amarilla porque tiene ese compuesto), por eso, se recomienda que quienes se vacunan no se alejen de inmediato del centro de vacunación, por cualquier efecto que puedan tener al recibir la dosis. De todos modos, esos hechos indeseados no son frecuentes”.

En relación a la vacuna de Pfizer y lo que ocurrió esta semana, Águila señaló que en el ensayo clínico correspondiente se incluyeron a 40 mil personas y ninguna había tenido una reacción de esta característica, tan severa: “No deja de llamar la atención ese dato, por es importante que se estudie a fondo; lo que también hay que señalar es que las dos personas afectadas se recuperaron”.

Respecto a la recomendación de las autoridades sanitarias de Reino Unido de que no se la coloquen los alérgicos severos, el médico explicó: “Se hizo esa recomendación a las personas con antecedentes de alergias graves, que son los que han hecho algún shock anafiláctico alguna vez, que es un evento serio, y que son aquellos que precisan un tratamiento con adrenalina para salir de la situación; no se dijo que no se vacunen los alérgicos en general, sino que fue un alerta para los alérgicos graves”.

Las vacunas son la medida más segura y efectiva para el control de muchas enfermedades infecciosas y las vacunas contra el Covid seguramente lo serán. De hecho, en ellas se depositan enormes expectativas para frenar el desastre sanitario y socioeconómico que implica esta pandemia. El médico infectólogo Osvaldo Teglia, dijo a este diario que “se debe conocer que la seguridad absoluta no existe en medicina, no obstante la ecuación más importante a tener en cuenta en la utilización de medicamentos y vacunas es de que los beneficios superen ampliamente los riesgos. Esto es tenido en cuenta por las agencias regulatorias antes de aprobar fármacos y vacunas. La población debería comprenderlo y acudir con seguridad a recibir la vacuna contra Covid-19 siempre bajo recomendación y supervisión de su médico”.

Resultados

Teglia hizo referencia a que el jueves se publicaron los resultados de fase III de la vacuna de Pfizer en la revista New England Journal of Medicine con más de 40 mil participantes en el ensayo clínico de los cuales la mitad recibió la vacuna y la otra mitad el placebo. “Si algo surge de este estudio, además de la altísima eficacia en prevenir el Covid (95%) es la seguridad de la vacuna”.

El efecto adverso que más se presentó fue la fatiga, “como ocurre con otras vacunas virales, incluso la de la gripe”. Las reacciones alérgicas en este ensayo, señaló Teglia, “se estimaron de uno cada mil vacunados, es decir: fueron infrecuentes y en general no graves”.

En relación a las dos personas que sufrieron una reacción alérgica importante en Reino Unidos, el infectólogo dijo que “los afectados poseían historia de alergia severa. Esta situación no es exclusiva de Covid, puede ocurrir con cualquier vacuna recién aprobada en donde se siguen monitoreando sus efectos adversos cuando comienza a utilizarse en la población”. De allí que la recomendación de las autoridades sanitarias sea correcta en relación a personas con antecedentes severos de alergias.

Pfizer ya se presentó ante la Anmat, en la Argentina, con el objetivo de que el organismo autorice la aplicación de la vacuna en el país. Por las características de su conservación (necesita ultrafreezers para mantenerse a menos de 70 grados) no llegaría al interior, ya que exige una complejidad en la distribución y mantenimiento para la que no hay estructura.

En tanto, Estados Unidos anunció ayer que comenzará esta semana con la campaña de vacunación contra el Covid, con esta vacuna.

El comunicado de la Asociación de Alergia e Inmunología

Ante la noticia de que la Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos Sanitarios del Reino Unido recomendó no aplicar la vacuna contra Covid en pacientes con antecedentes de reacciones alérgicas graves a fármacos o alimentos, la Asociación Argentina de Alergia e Inmunología Clínica emitió un comunicado en el que destaca:

• Las vacunas en cuestión no contienen componentes proteicos ni virus; contienen ARN recombinante, lípidos y sales que no son capaces por sí solos de causar alergia. Deben sí tenerse en cuenta los aditivos, como los conservantes y el látex presente en los tapones de los frascos y en los émbolos de las jeringas como probables alérgenos.

• La expresión “reacción alérgica grave” (anafilaxia) es muy amplia ya que involucra o deja traslucir diversos mecanismos de hipersensibilidad que pueden estar relacionados a una enorme variedad de estímulos capaces de desencadenarlos: venenos de insectos, alimentos, medicamentos, así como aeroalérgenos.

• La hipersensibilidad a medicamentos (y una vacuna es un medicamento) está considerada dentro de las reacciones adversas como una reacción impredecible.

• La estructura química del fármaco debe tener la capacidad de desencadenar una respuesta inmune de tipo alérgica, por lo que generalmente están implicadas las proteínas.

En el documento agregan que “es muy prematuro, sobre todo teniendo en cuenta la insuficiencia de datos proporcionados, saber cuál fue la causa del cuadro de estos pacientes. Por lo tanto, las recomendaciones son dinámicas y están sujetas a revisiones continuas”.