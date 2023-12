Controlan las rutas a pesar de la falta de vehículos aptos

Balance preliminar

De acuerdo al balance preliminar que hizo el organismo de la primera semana de trabajo, se controlaron 12.040 vehículos, y se labraron 2.226 actas. En total, se realizaron 6.975 test de alcoholemia. La mayoría de ellos (6.711) fueron con alómetros, dispositivos que detectan alcohol en el aliento desde una distancia prudente, y que arrojan que la prueba es positiva o negativa. La función de estos nuevos aparatos es agilizar el control, sabiendo qué personas consumieron alcohol y cuáles no.

La prueba con alcoholímetro es más específica, hay contacto físico con el material, se usan dispositivos descartables y es mucho más onerosa, pero también más certera, y es la que tiene validez legal. En 264 casos se necesitó hacer este tipo de prueba.

Que haya alcoholemias positivas no sancionables tiene que ver conque en Santa Fe la Legislatura todavía no adhirió a la ley 27.714 de alcohol cero al volante, que se aprobó en mayo pasado para todas las rutas nacionales del país. Sí rige en Rosario.

Puede resultar curioso que haya habido menos autos secuestrados (fueron solo 27) que infracciones pasibles de esta medida, sobre todo las relativas a los alcohotests positivos. El director de Capacitación y Comunicaciones de la APSV lo explica de esta forma: "La Policía Vial tiene la facultad tiene la facultad de retener el vehículo por cualquier infracción. Pero hay situaciones extraordinarias, cuestiones de espacio y de tiempo: no hay un corralón cercano a donde llevar el vehículo; no hay grúa o no se puede retener a diez vehículos al mismo tiempo esperando una; a veces están en un lugar peligroso donde se dificulta el transporte de los autos. Por eso, la policía labra infracciones y remite los autos al corralón en los casos más graves de alcoholemia, cuando realmente es peligroso que la persona siga circulando. Pero muchas veces, cuando en el vehículo hay otras personas que puedan continuar con la conducción se puede hacer la sesión del volante, siempre que la otra persona no haya bebido y que tenga la documentación”.

Igualmente, las infracciones más frecuentes se dieron en estos controles por falta de documentación, por conducir con las luces apagadas o por llevar más pasajeros de los correspondientes en los vehículos (o en lugares no permitidos, como las cajas de las camionetas, por ejemplo).

“Tienen que acostrumbrarse”

En cuanto a la reacción de los conductores, aseguran que se han visto sorprendidos, pero que han tomado bien los controles, como algo básico. “A veces no están están en condiciones de transitar, y lo saben. Básicamente lo que más les pedimos a los agentes es que miren es la cantidad de ocupantes, que sea igual a la cantidad de cinturones de seguridad, que tengan las luces bajas encendidas. Y que lleven la documentación, porque es la forma de demostrar responsabilidad a la hora de conducir. Cuidamos también que no haya ciclistas ni motos de baja cilindrada en las autopistas”, dijo el funcionario.

El operativo, articulado a través de la APSV, comenzó el jueves 21 de diciembre en los ingresos a Santa Fe con el propósito de identificar prácticas de riesgo entre los conductores, comprobar documentación, estado del vehículo, brindar recomendaciones y "disuadir acerca de hechos relacionados con la seguridad pública que puedan afectar a los ciudadanos". Se apunta a concientizar, evitar y sancionar "aquellas conductas que más inciden en la siniestralidad vial y que ponen en riesgo a los viajeros". Los datos aportados son de la primera semana.

“La gente se acostumbró a entrar a la provincia de Santa Fe y que no haya controles, que se anuncien radares y no se pongan. De a poco tenemos que ir creciendo en el control, en la presencia en rutas y en ser claros. Necesitamos crecer en policías, en móviles y en operativos, queremos avisar dónde hay radares, y que estén, dónde los vamos a controlar, y que sepan que va a haber sanciones”, cerró Kelman.