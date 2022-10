Conflicto docente: Amsafé Rosario votó el rechazo de la propuesta salarial de la provincia

"Este resultado expresa el enojo, el malestar, de los docentes. Hay una propuesta del gobierno que es inaceptable porque implica una rebaja salarial clara y encima una política autoritaria. El gobierno desconoce la ley de paritarias, insiste con la extorsión de los descuentos. Dice que se sienta a negociar, pero en los hechos lo único que hace es ratificar su propuesta y eso no es negociar de buena fe. Todo ese malestar que se venía expresando, volvió a manifestarse con esta votación", agregó.

Con relación a la asamblea provincial que se realizará este jueves y que definirá si se el conflicto con los docentes se profundiza o no, Casiello dijo que las votaciones en estos casos "siempre son con finales abiertos. No es que la votación en Rosario refleja la media provincial. No es así. Vamos a una votación más pareja. Hay otros departamentos de la provincia donde se impuso el rechazo y otros donde ganó la aceptación. No sirve tomar la definición que hubo en Rosario como una definición a nivel provincial. Hay que esperar y seguramente hoy habrá un resultado con otras características".