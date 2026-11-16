Los sanitaristas Daniel y Tomás Rossetto hicieron podio en el Mundial de Eslovenia y clasificaron el Mundial 2028 de México

Una de las premiaciones en el Mundial de Eslovenia, con Tomás Rossetto en el podio. El karate de Rosario, bien en alto.

Daniel y Tomás Rossetto , padre e hijo, siempre representando al sindicato de Obras Sanitarias, lograron ser subcampeones mundiales con plata y bronce en el reciente Mundial de karate en Eslovenia , del 22 al 25 de octubre, en la ciudad de Koper. Además clasificaron para el próximo Mundial de México 2028.

Tomás Rossetto compitió en cinco categorías en la modalidad Senior y obtuvo 1 medalla plateada y 2 medallas de bronce. A su vez Daniel Rossetto lo hizo en tres categorías en la modalidad Veteranos. Logró 2 medallas de bronce. Y ambos compartieron una categoría (equipo mixto de combate–Kumite).

En concreto, Argentina volvió a hacer podio con esta dupla rosarina llegando a lo más alto a nivel mundial.

“Fue muy duro llegar a las finales y clasificar. El estadio lleno a pleno y treinta países de todo el mundo", dijeron felices los Rossetto. “Fueron muchos días de competencia y el nivel es tremendo pero Argentina está con podios nuevamente”, agregaron orgullosos los competidores rosarinos.

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Asimismo Tomás Rossetto destacó: "Fue una experiencia inolvidable, llena de desafíos, aprendizajes y emociones, en la que tuvo la oportunidad de competir con atletas de distintos países y llevar nuestros colores a lo más alto”.

Qué pasó en el Mundial de karate

El Arena Bonifika de la ciudad eslovena fue el escenario donde los Rossetto compitieron en el Campeonato Mundial de la Unión Internacional de Karate (IKU). Padre e hijo representaron a la Unión Argentina de Karate (UAK) en una competencia que reunió a 1750 atletas de 26 países de Europa y Sudamérica.

Durante 2025, los Rossetto participaron en competencias realizadas en las ciudades brasileñas de Fortaleza y Natal, donde obtuvieron importantes resultados frente a representantes de distintos países de América.

Cabe indicar que Daniel y Tomás son trabajadores sanitaristas y desempeñan sus tareas laborales en Aguas Santafesinas SA. El Sindicato del Personal de Obras Sanitarias de Rosario, por intermedio de su Secretaría de Turismo y Deportes, brindó nuevamente el respaldo en la competencia en Eslovenia.

El secretario general del gremio, Silvio Barrionuevo, destacó “el compromiso de nuestros competidores y es un orgullo sus performance logradas. Hacen queda muy bien al país, a la ciudad y a nuestro sindicato”, expresó.