Con tres frecuencias semanales, Arajet inaugura su vuelo directo entre Rosario y Punta Cana

La aerolínea dominicana conecta a la ciudad con el Caribe y amplía su red de destinos internacionales, consolidando al aeropuerto local como punto estratégico

La expansión de la línea aérea Arajet en la Argentina suma este miércoles un nuevo hito, con la inauguración de su ruta Rosario-Punta Cana. Con tres frecuencias semanales , desde la compañía destacaron que apuntan a seguir ampliando su oferta.

José Cabrera, vocero de la empresa, destacó a La Capital que, aunque se suele asociar a la empresa con el modelo low cost —por su estructura eficiente y tarifas competitivas—, esta etiqueta resulta insuficiente. “ Más que una low cost, somos una aerolínea que ofrece el mejor valor por tu dinero, porque si bien es cierto que competimos en un mercado de precios bastante agresivo, presentamos una propuesta de alto valor agregado ”, explicó Cabrera.

En este sentido, adelantó que desde Rosario a Punta Cana se podrá viajar por 650 dólares en vuelos ida y vuelta (promedio). "Esto representa un 20 por ciento menos que la mayor parte de los competidores", dijo el vocero.

Con el vuelo de este miércoles por la madrugada, Rosario se convierte en la cuarta ciudad argentina donde Arajet establece vuelos directos , ampliando la conectividad aérea local y enriqueciendo la red de 31 destinos en todo el continente a los que llega hoy la aerolínea de bandera de la República Dominicana, que inició operaciones en 2022.

Democratizar el acceso a los viajes

El objetivo central de la aerolínea dominicana es democratizar los viajes aéreos en toda la región. Con este fin, diseñó una red de destinos que conecta la Argentina con República Dominicana, el Caribe, norteamérica y centroamérica, utilizando sus hubs en Punta Cana y Santo Domingo.

En este sentido, Cabrera subrayó que la aerolínea mantiene altos estándares de seguridad, respaldados por una moderna flota de aeronaves Boeing 737 MAX, y ofrece una experiencia de viaje flexible, adaptada a distintos perfiles de pasajeros. "Tenemos ya 16 aviones y el 17 ya está en producción", apuntó el vocero.

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Opciones de vuelos para todo el año

La llegada de Arajet a la terminal rosarina no solo representa una nueva opción vacacional para los habitantes de Rosario y su zona de influencia, sino que marca un hito en la competitividad aeroportuaria local. Al ofrecer alternativas fuera del Área Metropolitana de Buenos Aires, Arajet apunta a captar un flujo constante de pasajeros del interior del país.

"Estamos promediando un 80 por ciento de ocupación en los vuelos, es bastante para una aerolínea que incursiona por primera vez en Rosario", destacó. Respecto de las metas, dijo que la intención es promover el turismo por ambas vías, donde República Dominicana sea receptor y a la vez puente para llegar desde otros sitios a la Argentina.

El impacto de este desembarco también se proyecta hacia el futuro económico del sector turístico local. Con una apuesta clara por el volumen y la rotación, la aerolínea espera dinamizar el intercambio comercial y cultural entre ambos países. “Estamos seguros que va a ser un producto que los rosarinos van a demandar”, dijo Cabrera.

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Un mercado con alto potencial

Al analizar el crecimiento en el país, el vocero dijo a este diario que toda la Argentina ha demostrado ser un mercado de gran relevancia para la empresa.

“En 2025, la Argentina fue el tercer mercado más importante para nuestras operaciones, y proyectamos que en 2026 se convertirá en el segundo, con posibilidades de alcanzar el primer puesto”, señaló respecto de un crecimiento que se vio acompañado por una respuesta positiva de los pasajeros. A modo de ejemplo citó el caso de Buenos Aires con frecuencias diarias y que en Córdoba comenzaron en noviembre con tres vuelos semanales y pasaron a cinco. A ellos se les sumó recientemente Mendoza.

Si bien la temporada alta de Punta Cana es entre diciembre y abril (en el invierno del hemisferio norte), la idea es sumar al invierno austral como en la Argentina. "El año pasado por esta época muchos argentinos viajaron huyendo del frío", dijo Cabrera. Si bien comenzarán con tres vuelos semanales, la intención es seguir de cerca la demanda del mercado para evaluar nuevas frecuencias.

Desde Arajet destacaron además que, según cifras oficiales de la Junta de Aviación Civil (JAC), la aerolínea transportó en mayo pasado más de 163 mil pasajeros desde y hacia República Dominicana, representando más del 10 % del total de viajeros que ingresaron o salieron del país durante ese mes. Buenos Aires se posicionó como la ruta con mayor volumen de pasajeros para la compañía, mientras que el total de viajeros transportados por Arajet superó los 183 mil pasajeros al incluir conexiones vía Santo Domingo y Punta Cana, marcando un récord mensual para la aerolínea. Para más información y reservas visitar el sitio arajet.com.