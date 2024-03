Cómo funciona el sistema de vouchers para escuelas privadas que lanzó el gobierno

El propio presidente Javier Milei había adelantado días atrás la idea del plan. Fue cuando en una entrevista con el periodista Chiche Gelblung fue consultado por el aumento de precios, por ejemplo, en la cuota de los colegios. " Hicimos un programa para darle financiamiento a los chicos que estudian en el sector privado, que los padres no les pueden pagar la cuota . Está todo funcionando. Lo tiene que coordinar con el colegio. Y la ayuda se hace desde Ansés". Sin embargo, el programa no estaba funcionando aun .

La medida incluye a los niveles inicial, primario y secundario y establece que para recibir el subsidio es necesario que la cuota del colegio no supere los 54.396 pesos. Desde la cartera de Capital Humano que conduce Sandra Pettovello estimaron el plan podría alcanzar a casi 2 millones de chicos y chicas , de familias cuyo ingreso total no supere el equivalente a siete salarios mínimos vitales y móviles.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Ministerio de Capital Humano (@mincapitalhumano)

Los vouchers, "una gran mentira"

"Se confirma la estafa de Milei, porque si esta era la solución que tenían para los vouchers le llega a un porcentaje muy bajo de la población, que en la provincia de Santa Fe representa entre 12 mil y 22 mil pesos", apuntó a La Capital Martín Lucero, titular de Sadop Rosario.

"Si nosotros decimos que el aumento docente de 28.000 pesos es poco imaginen lo que son 12.000 pesos ahora, y solo para un porcentaje muy chico de la población", agregó. Para Lucero, el anuncio de hoy confirma que el proyecto de los vouchers es "una gran mentira, menos que un ticket canasta".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/tincholucero/status/1770910726854443159&partner=&hide_thread=false En Santa Fe el pago de la cuota de los colegios privados que reciben el 100% de aportes (subsidios del Estado) es voluntario.



Si.



El gobierno nacional no paga el Fonid pero subsidia algo que no es de pago obligatorio.



Sin remate. — Tincho Lucero (@tincholucero) March 21, 2024

De esta forma, para el representante de los docentes de los colegios de la ciudad la propuesta de Capital humano "no es el camino y no es lo que nosotros creemos acerca de cómo tiene que funcionar la educación privada". Y explicó: "Creemos que la ayuda tiene que ir destinada a las escuelas, esto no va a colaborar absolutamente en nada, salvo a fragmentar aún más el sistema educativo. Por donde se lo vea es una barbaridad y encima insignificante. Es puro anuncio que va a quedar en humo".

Para Lucero, la medida incluso podría habilitar a que los sindicatos pidan que los colegios privados paguen el incentivo docente con el dinero que reciben de manera indirecta por los vouchers, "lo cual va a hacer que la cuota de los padres termine saliendo más cara".

2024-03-03 pettovelo.jpg

Profecía autocumplida

Según la idea del presidente, la finalidad del sistema de voucher apunta a dejar de financiar a la oferta (los colegios) y pasar a financiar a la demanda (las familias). De esta forma. como si fuesen un comercio más, las escuelas deberían competir entre sí para tratar de atraer a la mayor cantidad de alumnos (y por ende, fondos públicos). Las que no lo logren tenderán a desaparecer.

Alejandro Morduchowicz es especialista en economía y financiamiento de la educación y a través de su cuenta de X (exTwitter) posteó: "Se resolvió antes el subsidio a familias que envían a sus hijos a escuelas privadas que el anunciado Plan de Alfabetización. Toda una señal".

En la misma línea, escribió: "Supongamos, solo supongamos, que ante el subsidio adicional que recibirían las familias que envían a sus hijos a escuelas privadas, parte de las que mandaban a estatal, deciden cambiarlos de escuela. Típico problema del planeamiento educativo. Supongamos (sigamos suponiendo) que en las escuelas privadas hay vacantes y esas familias logran inscribir a sus hijos en ellas. En el corto plazo en las estatales disminuiría la cantidad de alumnos y, por lo tanto, la cantidad de alumnos por curso. Lo inverso en las privadas. Entonces, ya dirán que las escuelas estatales son ineficientes porque tienen menos estudiantes por sección (o división) que las privadas. Cuando eso, en realidad, fue inducido. Típico problema no solo de planeamiento sino, también, típica profecía autocumplida (e inducida)".

Y más tarde agregó: "Cuando Thatcher hizo cambios en educación, también empezó a interactuar directo con las familias. El término usado era desconfianza hacia otros niveles de gobierno. Además, buscaba ampliar y favorecer al sector privado. Cualquier parecido, no sería mera coincidencia".

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Falejmordu%2Fstatus%2F1770807946806497592&partner=&hide_thread=false Cuando Thatcher hizo cambios en educación, también empezó a interactuar directo con las familias. El término usado era "desconfianza" hacia otros niveles de gobierno. Además, buscaba ampliar y favorecer al sector privado.



Cualquier parecido, no sería mera coincidencia. — Alejandro Morduchowicz (@alejmordu) March 21, 2024

Privatizar la educación

La Ctera, el gremio de los docentes de escuelas estatales, emitió un duro comunicado en el que advirtió que el voucher educativo "es la estrategia elegida por Milei para avanzar en la privatización de la educación pública".

"El estado nacional, una vez más, se propone transferir recursos públicos al sector privado; en esta oportunidad a instituciones de educación privada. Mientras tanto, en simultáneo, desfinancia a la educación pública al recortar el presupuesto educativo, suspender el envío de los fondos salariales y de los programas educativos", señala la Ctera.

Desde el gremio advirtieron que en varios estudios comparativos que han realizado diferentes organismos, el sistema de vouchers ha fracasado en todos los países que se aplicó, "incluso en aquellos en los que se hizo con la argumentación de producir mejoras en la calidad educativa, tal concepto no se corroboró". Y explicaron: "Dado que en la primacía de la lógica de mercado, para mantener la población escolar, y acceder a los subsidios y cuotas voucherizadas, se modificó la calidad de los proyectos educativos, se flexibilizó la evaluación, se amplió la cantidad de alumnos por curso, se precarizó el trabajo y salario docente, entre otras medidas que nada tienen que ver con una educación de calidad".