Comenzó la devolución de placas de bronce que habían sido robadas de los cementerios

Durante el acto de entrega en Rosario, Figueroa Escauriza resaltó: “Estamos contentos porque en base a los controles de chatarrería que estamos haciendo en toda la provincia, empezamos a encontrar gran cantidad de placas de cementerio y como no queríamos que queden en depósitos tiradas, sino que queríamos que vuelvan, por una cuestión sentimental, a cada familia, abrimos la convocatoria”.

“Hoy empezamos a entregar las primeras seis placas a seis familias de Rosario que han podido identificar a sus parientes; hemos podido verificar la identidad de las personas con las cuales recuperaban estas placas y estamos contentos que Noemí sea la primera persona a la que le entregamos la placa de su papá que hacía mucho tiempo que había sido sustraída del cementerio y que hoy ya se vaya con su placa es una alegría”, agregó.

A continuación, el funcionario provincial reiteró la convocatoria: “En base a todos los controles de chatarrería en toda la provincia, estamos encontrando muchísimas placas de cementerio. Convocamos a la ciudadanía que, si perdieron una placa, se contacten a través del 3412760123, que digan los datos de la persona que perdió la placa y, en nuestra base de datos, intentamos cruzar la información y como en el caso de Noemí, devolver la placa lo más rápido posible”.

En ese sentido, Noemí, quien acababa de recuperar la placa con la foto de su padre, destacó emocionada: “Hacía un año que la habían hurtado del cementerio Granadero Baigorria. Es algo muy emotivo y tengo que agradecer la atención que he tenido y la alegría, porque dentro de toda la angustia que uno tiene en el alma de ver sin placa la sepultura, tuvimos la satisfacción de poder recuperarla. No la voy a colocar a la misma porque está rota, pero sí emocionalmente te toca la fibra más íntima, que es la foto de tu papá, que no podés dejarla que esté de mano en mano. Agradezco a todos porque todos han hecho lo que se debía haber hecho hace mucho tiempo”.