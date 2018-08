Coad: "Acá la Justicia no tiene nada que hacer"

Frente a la alternativa judicial que analizan algunos padres de estudiantes del Politécnico para destrabar el extenso conflicto con los docentes, Laura Ferrer Varela, secretaria general de Coad (Asociación Gremial de Docentes e Investigadores de la UNR), remarcó con énfasis que "acá la Justicia no tiene nada que hacer, no es algo legal, es un problema de los trabajadores. Lo único que puede interpelarnos es que se dicte la conciliación obligatoria, no hay otra cosa".