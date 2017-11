Cinco rosarinos muertos en un atentado en Nueva York que causó 8 víctimas fatales

Cinco rosarinos fallecieron ayer en un trágico atentado terrorista en New York. Las víctimas fatales eran todas ex alumnos del Instituto Politécnico (promoción 1987) y habían viajado a Estados Unidos para celebrar los 30 años de graduados. Ocho amigos partieron desde la ciudad hacia la Gran Manzana y allí se encontraron con uno más, quien vive hace años en Norte América. Todos iban por una bicisenda de Manhattan cuando llegó el horror: un hombre que había alquilado una camioneta los embistió de lleno (ver página 3).

Murieron cinco de los integrantes del grupo y otros cuatro rosarinos resultaron heridos. En total, el ataque generó ocho muertos y 12 heridos.

“El gobierno de la República Argentina se encuentra profundamente conmocionado por el fallecimiento de los compatriotas y trabaja en auxiliar a los familiares y amigos de las víctimas”, indicó la Cancillería Argentina en un comunicado.

El cónsul argentino en New York, Mateo Estremé, admitió que todo el cuerpo diplomático estaba “consternado por este tremendo atentado, que lamentablemente tanto afectó a los argentinos”.

Estremé confirmó el deceso de los cinco rosarinos y precisó que habló con las familias de las víctimas para transmitirle la fatal noticia y su más sentido pésame.

El cónsul fue muy cauto en la difusión de las identidades para evitar que los familiares se enteraran por los medios del deceso de sus allegados.

Además relató que estaba en contacto con cuatro de los heridos, quienes se encontraban en absoluto estado de shock y no lograban recuperarse de tamaño golpe emocional.

Los fallecidos fueron identificados como: Ariel Erlij, Hernán Ferruchi, Alejandro Pagnucco, Hernán Mendoza y Diego Angelini. El resto del grupo estaba integrado por: Ariel Benvenuto, Juan Pablo Trevisan, Iván Brajkovic y Martín Marro.

Los rosarinos habían partido hace unos días desde el aeropuerto Internacional Islas Malvinas de Fisherton. Antes de embarcar, ocho de ellos se sacaron una foto con remeras impresas para la ocasión. “Libres” decía la leyenda.

El grupo de amigos rosarinos hacía tiempo que venía armando el viaje a New York. El trigésimo aniversario de la graduación los unió en la concreción del reencuentro en el exterior.

Según pudo reconstruir La Capital, la idea de reunirse en Estados Unidos fue para encontrarse con Martín Marro, que hace años vive en aquel país. Y así los nueve amigos de la promoción 87 del Poli se encontraron en Manhattan.

Siete de ellos salieron el sábado, a las 16, de Fisherton. Hicieron escala en San Pablo y luego volaron a New York. El viaje fue costeado por uno de los amigos, el empresario Ariel Erlij, referente siderúrgico con importantes inversiones en Pérez y de recientes anuncios de emprendimientos en la localidad bonaerense de Ramallo.

Erlij no pudo viajar el sábado en el vuelo regular por problemas personales. Voló un día después en un vuelo privado y se encontró con sus amigos. Iban a volver a Rosario todos juntos el próximo domingo.

Bicicletas

Ayer por la tarde habían alquilado bicicletas y paseaban por la zona sur de Manhattan cuando fueron arrollados por una camioneta. Además de las cinco víctimas fatales hay un herido de gravedad. Los otros tres se encontraban lesionados pero fuera de peligro.

Amigos de Erlij confirmaron al caer la noche argentina el deceso del joven empresario. “Estamos destrozados, consternados”, fue lo que recogió este diario entre sus allegados.

Erlij era el dueño de la empresa Ivanar, dedicada a la producción y comercialización de productos siderúrgicos y residía en un barrio cerrado de Funes.

Meses atrás había anunciado una inversión de $15 millones para levantar su segunda planta industrial.

“Este es un proyecto de años, que lo fuimos llevando lentamente y estamos llegando a buen puerto. La actividad desde principios de año arrancó con otros aires, en todos los rubros. Somos optimistas”, había declarado Erlij a un portal de noticias económicas.



Duelo



El gobierno provincial y el municipal dispusieron un duelo en la ciudad y el resto del territorio santafesino por 48 horas.



Macri



El presidente Mauricio Macri se manifestó ayer "profundamente conmovido por las trágicas muertes de ayer en Nueva York". Luego el mandatario dijo: "Desde el gobierno nos ponemos a disposición de los familiares de las víctimas argentinas". Más adelante, el jefe de Estado expresó a través de su cuenta personal en la red social Twitter: "Volvemos a hacer un llamado de paz para que estos horrores terminen", en la misma línea en que se había manifestado la Cancillería argentina.