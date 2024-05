Choferes de taxis en tiempos de Uber: aseguran que "ya no es negocio" manejar 12 horas por día

La pérdida del poder adquisitivo, las nuevas plataformas de traslado y los costos de mantenimiento provocaron un cóctel detonante en el servicio público de taxis de Rosario, cuyas pérdidas en la recaudación oscilan entre el 50% y 60% desde la pandemia hasta estos días. Para ponerlo en números, un chofer que trabaja una jornada de 12 horas, en su mayoría nocturnas y a razón de seis días a la semana, no supera los $400 mil mensuales de sueldo . Un salario que se ubica bajo la línea de pobreza producto del costo de vida y en un ámbito cada vez más disputado a raíz de la competencia desleal que, por ejemplo, propone Uber, que no cuenta con regulación pertinente por el Ejecutivo y acapara cada vez más el mercado.

Su relación laboral se compone de la siguiente manera: trabaja por el 50% de la recaudación diaria y está registrado por 4 de las 12 horas que presta servicio arriba de la unidad. Eso se debe a que si los patrones lo hacen por más horas, la carga impositiva es más alta y así se reduce notablemente su salario por jornada tarbajada.

Trabaja seis de los siete días de la semana, es decir, tiene derecho a un franco semanal a elección, pero aclara que ese día de descanso no suele ser el fin de semana, ya que "es cuando, supuestamente, más se trabaja". A eso se suma que, a diferencia de quien trabaja para Uber, tiene que renovar cada dos años el carné profesional de taxista (categoría D1 o D2), que hoy cuesta cerca de $20.500.

Según explican desde el sector, existen al menos dos tipos de relación entre chofer y titular del taxi: porcentaje (puede variar entre 30% y 50%) o tarifa fija, que se estima en $30 mil por jornada de los cuales $7 mil corresponde a la carga de combustible (GNC).

choferes taxi05.jpg Foto: Virginia Benedetto / La Capital

El chofer de taxi que pretende trabajar debe presentar certificado de antecedentes penales, solicitar una declaración jurada en cuanto a violencia de género y rendir un carné profesional. "Recién ahí tenés la posibilidad de subirte a un taxi, cosa que con Uber no sucede y lo puede hacer cualquiera y sin controles", asegura para lamentar que el salario "no supera los $400 mil mensuales".

"Trabajo todas las noches y jamás veo un control; quienes manejan Uber ya perdieron toda vergüenza y pudor, no los para nadie porque no hay controles", asegura. A su vez, consigna que "la noche cayó notablemente, no hay nadie en la calle, los bares están todos vacíos; la verdad es que después de las fiestas la noche desapareció".

Una realidad que causa indignación y tristeza

"La recaudación es malísima, cayó terriblemente, a razón de un 50 o 60% del trabajo", lamenta el taxista, al tiempo que aclara que "la crisis que atraviesa el sector no pasa por las aplicaciones, sino por la falta de controles de la Municipalidad".

Como si eso fuera poco, reconoce que el chofer de taxi "tiene una muy mala imagen mediática" y eso los perjudica indefectiblemente. "Es cierto que hay autos que no están en condiciones y choferes que hicieron mala fama a la actividad, pero la mayoría es gente respetuosa y trabajadora", subraya.

Otro detalle es que en determinado momento debe pasar por el taller y eso también genera inconvenientes a la hora de generar ingresos. "Cuando el auto va al taller hay que aguantar en casa o hacer otra cosas porque no queda otra; nadie te paga los días caídos, pese a que esa condición está homologada por convenio colectivo", afirma una fuente del Sindicato de Peones de Taxis.

Manejar un taxi para vivir al día

Joel es otro taxista consultado, conduce un Fiat Cronos 2023 y tiene 9 años de antigüedad en el rubro. Vive con su pareja y dos hijas. Respecto a la actividad, comenta: "Los gastos de combustible corren a cargo del titular o a medias, dependiendo del arreglo contractual que tengas con el dueño. Trabajo al 50% y eso se traduce en que la jornada promedio, en hora pico, me llevo $15 mil tras 12 horas de laburo. Trabajo seis días a la semana, pero hace 15 días que vengo haciéndolo de corrido sin descanso por necesidades económicas".

En ese contexto, revela: "Lo que gano lo gasto, vivo al día. Lo primero que traigo lo destino a la comida de la noche y así todos los días. Tengo dos nenas y la plata no alcanza. Es un retroceso que te causa indignación y tristeza porque hace dos años éramos esenciales para la sociedad (por la pandemia)".

Asimismo, Joel asegura que el dueño del taxi "es una excelente persona" y por eso le conserva el puesto de trabajo, pero sostiene que los números al dueño ya no le cierran por ningún lado y que el taxi "ya no es negocio", puesto que con la jornada no llega a cubrir siquiera la carga impositiva del servicio y menos aún la cuota del auto, adquirido en diciembre de fábrica.

chcho.jpg Por las nubes. Los taxistas se quejan de lo elevado de las multas de tránsito. Héctor Rio

Pese a todo, Joel reflexiona: "Hoy no podés obligar a un pasajero a subirse a un taxi, a sabiendas de que el Estado está ausente en los controles y la otra opción (Uber) es más barata. Hoy Rosario posee un sistema de geolocalización único en Latinoamérica en cuanto a la flota de taxis y un 70% de la flota renovada, hacemos cursos y capacitaciones, cuidamos al pasajero y nos cuidamos. Hoy nos sentimos verdaderos profesionales de la actividad".

"Los costos no cierran, la diferencia es mínima entre la app Uber y el taxi, pero la gente elige la otra opción", evalúa.

App Movi Taxi y GPS

Del Mastro destaca que la aplicación municipal Movi Taxi "es muy buena, rinde y proporciona viajes, además ofrecer otras formas de pago. Es exactamente igual que las app ilegales, por eso creo que algo de modernización evidentemente hay que incluir en el sistema y adecuarlo a los tiempos que corren, pero sin perder la esencia del taxi".

Radiotaxi

Pese a que se trata de un sistema en disputa, el chofer asegura que la radio es un sistema obligatorio y provee viajes en distintos puntos de la ciudad. De esa manera, el chofer que se encuentra bajo la frecuencia radial realiza viajes puerta a puerta y eso le brinda mayor seguridad. "Tenés bases en distintos puntos de la ciudad, alrededor de cuarenta, lo que hace que llegue algún viaje a través de GPS y a domicilio", explica.

Qué dice el convenio colectivo de peones de taxis

De acuerdo a fuentes consultadas, el convenio colectivo del taxista establece una remuneración a porcentaje y desempeño, con una base mínima del 30% de la recaudación bruta. Así, el sueldo se calcula en 8.400 fichas a valor de tarifa nocturna ($49 cada una), cuyo valor de bosillo es de $411.600 mil.

En ese marco, explicaron que hay varios acuerdos contractuales: hay choferes que reciben acuerdos con tarifa fija o trabajan porcentaje (como los choferes consultados). Esa variable oscila demasiado, depende el vehículo y las hora que dispone el chofer. El mínimo es de 8 horas y hasta 12 horas como máximo, según indicaron.

"Con la competencia que tenemos respecto a Uber, la remuneración del chofer bajó muchísimo, pese a que hay titulares que se animan a dar la recaudación del 50% del bruto. Pero se perdieron muchos puestos de trabajo y muchos se dedicaron a otras actividades y Uber", apuntaron desde el Sindicato de Peones de Taxis.

Y señalaron: "Hoy por hoy la preferencia pareciera ser esa, sea equivocada o no. Y, lamentablemente, si esta aplicación gana el mercado, no habrá más control sobre la actividad, ya que el taxi tiene horarios y tarifas regulados y eso no ocurre con Uber".