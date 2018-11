Cautela y prudencia en ambas filas

Tanto el senador por el departamento Castellanos, Alcides Calvo, como el titular de Senadores y vicegobernador santafesino, Carlos Fascendini, mostraron cautela y prudencia a la hora de analizar una sobrecarga impositiva a los sectores productivos. "Queremos analizarlo profundamente", dijo Calvo mientras que Fascendini insistió en no afectar a los pequeños productores si se le transfiere la carga tributaria.

En la ronda de consultas que la semana pasada inició el Senado ya se recibieron a las entidades bursátiles y sectores del agro. En estos días seguirán la Cámara de Industria Aceitera y las empresas molineras, además de la Mesa de Enlace. "Varias entidades nos plantean que si se aplica el tributo al sector agroexportador, podría "subir" en la cadena productiva y en vez de los grupos económicos podría impactar de lleno en los pequeños productores. "Nuestra preferencia es a no seguir gravando la actividad productiva", remarcó Calvo.

El vicegobernador, por su parte, se manifestó en sintonía con lo expresado por el legislador justicialista. "El tema central es que no impacte en el productor pequeño y la transferencia de recursos se haga de estos sectores también castigados por la economía a las grandes ciudades. Estamos en un todo de acuerdo en que las cerealeras deben contribuir, pero no debe ser un impuesto trasladable; hay que buscar un mecanismo por el cual la carga tributaria no viaje en la cadena hacia atrás", expresó Fascendini.