La historia de una nena que le puso colores a su vida

"En esta historia —cuenta Vilche a La Capital — aparece el personaje de una nena negra. Que no digo que es de piel negra, sino que lo dejo librado a las distintas lecturas que se puedan hacer. Pero el negro es un color incómodo y tiene mala prensa, es lo oscuro, lo malo". Así habla la escritora de " De Negro a color ", su nuevo libro pensado para las infancias editado por Le Pecore Nere e ilustrado por Belu Rodríguez Peña. El texto se presentará este sábado 15 de junio —Día del Libro— a las 11 en La Casa Imaginada (Santa Fe 1553) . Participan las autoras y la editora Regina Cellino. Además habrá lectura de la obra y actividades para las infancias.

Una "nena negra" y su gato melón son los protagonistas de este nuevo libro de Vilche, docente, periodista y autora de " Gato enojado no caza ratones ", " Cuentos rayados " y de fragmentos del " Diccionario Enciclopédico de las cosas que nos gustan" .

"A los que nos aman y amamos con todos sus colores. A todos y a todas las que me llamaron Negra a lo largo de mi vida", escribe la escritora en la dedicatoria.

Vilche aclara que la historia no persigue una finalidad didáctica ni intenta bajar línea en contra del racismo o la discriminación, sino que prefiere dejarlo librado a lo que cada lector o lectora interprete de los colores. "La literatura y la escuela se han encargado durante años en estereotipar los colores. Por eso digo que es un libro con mucha polisemia, porque las devoluciones que recibo son muy disímiles", apunta.

La lectura como derecho

Vilche también hace referencia a la necesidad de defender a la lectura como derecho de las infancias. Y cita el último informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA, donde se presentan indicadores del déficit en el espacio de la estimulación intelectual y emocional para niños de 0 a 12 años. Al respecto, el documento advierte que solo el 34% de los hogares de grandes conglomerados urbanos realiza narraciones a niños menores de 4 años, que el 45% de los hogares encuestados no cuenta con libros y que el 21% de los chicos de 1 a 4 años no festejó su cumpleaños.

"La literatura —dice Vilche— aporta al lenguaje, ayuda a leer y escribir. Pero también ayuda a la estructura psíquica de los chicos. Un chico al que no le leen, no tiene un espacio propio para la lectura o no le festejan con lo mínimo su cumpleaños en un niño con carencias".