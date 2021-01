Hace un mes, la percepción de los equipos de salud era que habían bajado las consultas por fiebre y otros síntomas respiratorios, pero ahora se registró nuevamente una suba, en un escenario de riesgo por la habitualidad de circulación entre provincias y el período de vacaciones. Esto obligó a activar todos los ejes de trabajo en salud: los centros de salud con el programa Detectar, el centro de aislamiento del Hipódromo y la gestión de las camas críticas para abordar la problemática. De todos modos, sigue habiendo una distinción entre el centro-sur santafesino y el centro-norte de la provincia, la principal diferencia con el escenario de septiembre y octubre. “La mayor proporción está en el norte, pero aún no hemos visto la foto total del contacto con el Amba, la gran circulación, los eventos sociales y las fiestas de fin de año”, apuntó el titular de la cartera sanitaria.

Jóvenes

Si bien cree que “no hay que estigmatizar a ningún grupo de la sociedad”, Caruana marcó que “hay un sector que vive la pandemia sin preocupación, pensando que ya pasó”, y remarcó que “el aire libre por sí solo no es protector, si no tomamos los otros cuidados”. En el marco de un gran funcionamiento de las actividades económicas y movimiento de personas, el especialista observó que “hay una parte importante de la población que se está cuidando, y otra lo hace un poco menos teniendo los elementos para hacerlo”. “No hay una sola juventud, hay muchas juventudes, y también hay muchos adultos mayores no cuidándose”, dijo para equilibrar.

La situación sigue siendo de mucha precaución, porque para que la vacuna genere una inmunidad que cambie el rumbo de la pandemia, se necesita mucho más que lo que la inoculación de los trabajadores de salud priorizados, instancia en la que está el país por el momento. “No hay que depositar todo en la vacunación, porque necesitamos el 70 por ciento de la población inoculada, y eso está lejos”, pronosticó el sanitarista. En este marco de preocupación, desde el municipio siguen trabajando sobre todas las áreas de salud para seguir detectando precozmente, aislando e investigando la cadena de contagios. “El número nunca llegó a que no tengamos casos, sino que descendió y se amesetó”, detalló.

En cuanto a las nuevas instancias para limitar la circulación, el secretario dijo que valorarán según pasen los días cómo sigue la situación sanitaria, pero subrayó que “hoy intervenir en un contexto de vacaciones es más complejo”, y por eso necesitan seguir apelando a la responsabilidad y el cuidado colectivo de la población.

“Siempre hay tiempo para discutir e ir y volver en las restricciones, pero tiene que ser una disposición nacional con una mirada integral sobre todo el territorio. Las imágenes de lo que está pasando en lugares de playa con mar o río es preocupante por la vuelta de personas de la costa, hay que pensar procesos de seguimiento y aislamiento. Esos lugares además no tienen estructura de salud instalada con capacidad para hacer frente a una situación de crecimiento de contagios”, cerró el funcionario.

Con vacuna, deberán continuar los cuidados

Si bien la inoculación recién está comenzando con algunas miles de dosis de Sputnik V que llegan a la provincia, y con los médicos y enfermeros de áreas críticas como prioridad, han surgido algunas dudas entre la población respecto de cómo son los criterios de aplicación. Por ejemplo: ¿Deben vacunarse los que ya tuvieron el virus y se recuperaron?

El secretario de Salud municipal, Leonardo Caruana, respondió que la indicación hasta el momento es llevar adelante la “vacunación sucia”, que es aplicarla independientemente del hecho de que el paciente haya tenido o no Covid-19. “No es obligatorio porque todavía no está en el calendario de vacunas nacional, pero no tiene contraindicaciones haber estado enfermo”, explicó.

Otra pregunta usual es qué sucederá una vez que las personas se vacunen respecto de las medidas de cuidado como la ventilación de ambientes, el uso de barbijo, el lavado de manos y el distanciamiento: “Deberán seguir respetándolas, ya que el grado y el tiempo de protección no es algo que hoy esté definido, y será parte del seguimiento de los anticuerpos que genera”, apuntó.

Es que para poder cambiar la evolución de la replicación del virus, se necesita una gran cantidad de población vacunada cercana al 70 por ciento, y eso según Caruana “no estará realizado en el mediano ni el corto plazo”.

Una vez se genere la inmunidad colectiva, anticipó, “tendremos esa discusión con los soportes infectológicos y sanitarios, para ver cuántas de esas cosas tendremos que dejar y cómo retomar las habitualidades. Quizás algunas queden para los períodos de invierno. Este año en el Hospital Víctor J. Vilela, bajó muchísimo la consulta respiratoria en función de los cuidados”, reveló.