Cappiello. Propone regular la comercialización de medicamentos. Silvina Salinas

El senador provincial, Miguel Angel Cappiello, insistirá en esta temporada legislativa con el proyecto de ley dirigido a prevenir la circulación de medicamentos ilegítimos en todo el territorio santafesino y a regular la comercialización de especialidades medicinales y fármacos legítimos. Esta acción ya cuenta con el respaldo del Senado pero todavía espera su tratamiento en la otra Cámara.

"Hay una situación que afecta directamente la salud y la vida de las personas, con lo que resulta imperioso desarrollar un marco de control de la comercialización para impedir la falsificación y la adulteración de los fármacos", remarcó el legislador santafesino.

"Este es un problema mundial, que se puede dar en cualquier lugar en que no existan los controles necesarios. Por eso, con este proyecto buscamos cuidar y preservar la cadena sanitaria de los medicamentos", destacó Cappiello.

Este mecanismo propuesto apunta, entre otras cosas, a que los agentes involucrados en la cadena de comercialización deberán contar con la habilitación correspondiente por parte de la autoridad sanitaria competente. Y en caso de incurrir en incumplimientos, se plantea la suspensión temporaria de esas habilitaciones.

"La falsificación y adulteración de medicamentos son un problema mundial que se intensificó con los años, constituyendo un gravísimo daño sanitario, en primer lugar, a los pacientes afectados por estos productos, y de manera indirecta, a toda la sociedad. Se debe tener en cuenta que, muchos productos encontrados corresponden a tratamientos para personas con enfermedades oncológicas, trasplantados o inmunodeprimidos, lo que los hace especialmente vulnerables", advirtió el senador.

Cappiello recordó que "en el año 2012 dimos de baja una orden del Ministerio de Salud; ante la crisis que había se trataba de evitar un posible desabastecimiento y la venta entre droguerías y laboratorios". Además, precisó que esa intervención, tuvo un alcance sólo en el ámbito público. "Con esta ley que estamos impulsando ahora, el sector privado también tendría que respetar esos cuidados. Y así se evitaría la comercialización, la falsificación y la adulteración de los fármacos. Esto apunta a favorecer a los que cumplen con la normativa".

Asimismo, Cappiello graficó que "de acuerdo a algunos decomisos, algunos plantean que sólo el 12 por ciento de los medicamentos cuenta con la cadena sanitaria".

En relación al tratamiento legislativo, explicó que el proyecto fue aprobado por el Senado. "La iniciativa todavía tiene un año legislativo por delante. No sé por qué todavía no la trataron en Diputados. Quizás no alcanzó el tiempo en 2018, o no lo pudieron estudiar bien. A lo mejor, este año se puede dar. Vamos a ver cuando empiece el período ordinario. Allí volveremos a hacer el intento para que sea aprobada", confió Cappiello.

Sobre la posible interferencia del año electoral, el senador comentó: "Esperemos que no afecte a este proyecto. La Legislatura debe seguir funcionando, esa es nuestra obligación".





