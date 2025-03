Cambia la ley de tránsito: qué modificaciones se aceptarán y cuáles generan dudas en Santa Fe

“El ministro de Justicia y Seguridad puede firmar un convenio con la Agencia Nacional de Seguridad Vial, sin necesidad que intervenga la Legislatura, y se puede adherir a las cosas que creemos que son buenas para los santafesinos y las que no son buenas no adherir”, aclaró.

licencias-de-conducir.jpg Licencias de conducir. El decreto nacional impune modificaciones para la renovación. Foto: La Capital / Archivo.

En declaraciones a LT8, Torres agregó que “la licencia de conducir digital tendrá el mismo valor que la licencia física. Eso nos parece bien, si bien hoy en Santa Fe estamos solicitando licencias físicas, la digital es una modernización y que el documento se pueda exhibir en forma digital es un avance. En eso estamos de acuerdo”.

“En cambio, no estamos de acuerdo en una renovación automática de licencia a través un certificado médico. Una persona puede cambiar mucho en sus sentidos como la vista, el oído, en sus reflejos. La renovación de la licencia tiene que ser presencial y evaluada con la aparatología y los médicos en forma directa, y no a través un certificado médico. Hay que ser responsables y la renovación tiene que ser un trámite muy serio y no a través de un certificado médico. En eso no estamos de acuerdo”, destacó Torres.

Con relación a la VTV, que Nación busca descentralizar, Torres sostuvo que las modificaciones implementadas “generan algunas dudas. Primero porque hay 28 talles en toda la provincia que funcionan bien, que hacen un equilibrio financiero para poder sustentarse. Colocar un taller implica una inversión de 200 mil dólares. Habilitar para que cualquier taller o concesionario pueda hacer VTV puede generar un desfinanciamiento del sistema y por lo tanto una disminución en la calidad de las revisiones. Además, si las concesionarias venden el vehículo, venden los repuestos y además hacen las revisiones, es como estar en los dos lados del mostrador. Eso genera dudas. No digo que estemos en desacuerdo, pero es algo a evaluar muy bien antes de suscribirlo”.