Cadetes de Pedidos Ya rechazan un proyecto de regulación que podría desembarcar en Rosario

“Hoy, en pleno siglo XXI, quienes trabajan en la modalidad de aplicaciones como Rappi, Pedidos Ya o Uber Eats lo hacen a destajo, precarizados y sin ser registrados como trabajadores. No cuentan con cobertura por accidentes, ni límite de jornada laboral, ni licencias, ni vacaciones. Esta situación no puede perpetuarse. Como parte del Estado, debemos trabajar en una legislación que garantice condiciones de trabajo dignas y seguras, salarios y jornadas justas y protección social”, expresaron los legisladores bonaerenses.

"Lo que ellos (el Estado y legisladores) quieren es poder manejar ese monopolio que hoy por hoy tienen las aplicaciones móviles como Pedidos Ya y todas las aplicaciones en su afán de regular su actividad", añadió.

Además, recordó cuando intentaron regular la actividad en Rosario hace unos tres años atrás y motivó a la movilización de estos repartidores, quienes también se niegan a sindicalizarse en la Asociación de Empleados de Comercio (AEC), cuya entidad tuvo intenciones de asesorarlos en la materia ante las condiciones laborales que pregonan este tipo de aplicaciones, pero muchos desistieron de esa posibilidad y se declararon "trabajadores independientes".

En ese contexto, Catalano sostuvo que "la precarización laboral está en todos lados; acá lo que les importa es el dinero que mueven las aplicaciones y no por los trabajadores. Porque si realmente le importaran los puestos de trabajo irían a controlar muchos ámbitos donde un gran porcentaje de empleados trabaja en negro y nadie hace nada par revertirlo".

"Acá lo único que les importa es ver cómo hacer negocios, porque si realmente les interesaran los trabajadores ya habrían buscado una solución", enfatizó respecto al proyecto que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados bonaerense y de salir favorable en la Cámara alta, se convertirá en ley en toda esa provincia.

Por eso, sostuvo que lo ideal sería que "si van a emitir una ley o reglamentación, convoquen a los interesados (los trabajadores y trabajadoras) y no tomen partido sin consultar para saber cuáles son nuestros intereses".

En este caso, Catalano puntualizó que lo que el Estado debería mejorar es la seguridad en las calles, donde prestan sus servicios y es, en definitiva, lo que afecta a toda la sociedad.

"Tenemos aportes porque somos monotributistas, obra social, ingresos brutos, jubilación y estamos trabajando en poder conseguir una ART que pueda costear los días no trabajados ante un eventual accidente laboral", comentó, para preguntarse: "¿De qué me sirve estar en blanco si después me pueden matar en la calle porque el Estado no te protege?".

repartidores1.jpg Cadetes de la aplicación Pedidos Ya se concentraron frente a la sede de la Gobernación para exigir seguridad en las calles. Foto: Virginia Benedetto / La Capital

Para este tipo de trabajadores, la libertad laboral pasa por otro lado. "Nosotros estamos bien en estas condiciones porque salimos a trabajar cuando queremos, manejamos nuestros horarios y no tenemos que cumplir una cantidad de horas determinadas como sería en blanco, ya que no es lo mismo cumplir un horario en la calle como si fuera una oficina o una fábrica y eso atenta contra la continuidad laboral pese a que no lo noten", planteó.

Esa normativa, según entienden desde ese sector, no demorará en desembarcar en Rosario, la provincia y las principales ciudades del territorio nacional, por eso abrieron el paraguas y marcaron la cancha antes de un eventual desembarco.

