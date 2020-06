Buen balance a una semana de la apertura de shoppings

A una semana del retorno, los shoppings ven una clara merma en la concurrencia de gente. Sin embargo, las cifras que se manejan desde los principales centros comerciales de la ciudad son optimistas ya que a pesar de que va menos gente, las ventas “no se traducen” en esa baja de concurrentes.

Más de 80 mil personas pasaron la primera semana por el Alto Rosario, aunque antes de la pandemia ese número casi se alcanzaba los fines de semana ya que, según aseguraron desde el centro comercial, más de 60 mil personas paseaban durante la “vieja” normalidad.

“Por el momento está todo muy tranquilo”, indicó a LT8 la gerenta de Alto Rosario, Florencia Cortés, a lo que agregó: “Está viniendo poca gente respecto a lo que estábamos acostumbrados, aunque no significa que no fuera lo que esperábamos. No tenemos entretenimiento ni patio de comidas abierto. El shopping está funcionando más como una galería que como un shopping al que estamos siempre acostumbrados, con la gente paseando”.

Los ingresos tampoco son los mismos en esta semana. Con el Día del Padre casi encima, las ventas no fueron las que esperaban: “Pudimos aprovechar muy poquito las ventas por el Día del Padre, porque la comunicación de la apertura fue el jueves a la noche y muchos ya habían adelantado las compras”.

A pesar de ello, Cortés afirmó que “para el poco tiempo que tuvimos, la verdad es que estamos más que satisfechos. Por ahora, está funcionando muy bien la venta. Si bien tenemos una cantidad de público baja, las ventas no reflejan ese público, porque la gente que viene, lo hace sólo para comprar”.

Respecto al caso que se conoció de una mujer que quiso ingresar con su hijo con fiebre al shopping, Cortés resaltó que se trató de un hecho aislado: “La señora se puso un poco nerviosa, pero fue con la única que tuvimos inconvenientes. Se resolvió y se dio intervención a las autoridades”.

“Hay que cumplir con las medidas de seguridad, solicitando que se respete la circulación marcada. Si bien las autoridades lo dicen, hay que reforzarlo: si tenemos síntomas, quedémonos en casa. Nos tenemos que cuidar entre todos”, concluyó.