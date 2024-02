Barrio Las Flores: un herido grave y una familia desesperada que pide ayuda

Sobre el estado de salud de su pareja, Beatriz destacó que "está en terapia, conectado a un respirador porque tragó mucho humo. Está en coma farmacológico".

"Perdimos todo, se quemó todo, no tengo qué ponerme, así que pedimos alguna ayuda. Se me quemó un aire acondicionado, se quemaron las puertas, los muebles, los electromésticos, todo", comentó por Canal 3 y destacó la ayuda de sus vecinos: "Se portaron como una familia, pero mi marido se llevó la peor parte porque se quedó intentando trabar la puerta para que las llamas no los afectara a ellos".

Para colaborar con Beatriz y su familia comunicarse al (341) 6022152.