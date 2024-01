Balacera contra un camión recolector: el servicio se prestará "sin inconvenientes"

Un camión recolector de residuos de la empresa Limpar recibió este jueves a la noche cuatro impactos de balas en pasaje Ludueña al 1600, en la zona oeste de Rosario. En el lugar, los atacantes, que iban a bordo de una moto, dejaron una nota amenazante . No hubo heridos.

Aparición de serpientes en la costanera: cuando lo más importante es el "qué no hacer"

De esta manera, voceros municipales afirmaron que algunos de los servicios nocturnos pasarán a ser diurnos, sin afectar la operatividad, y a partir de la predisposición de las autoridades gremiales y el trabajo en conjunto de todos los actores, el sistema de recolección de residuos se prestará sin inconvenientes.

>> Leer más: Balacera contra un camión recolector: "Hay que solucionar esta situación"

“Las balaceras las sufren los colectiveros, cualquier vecino, los dueños de negocios, ahora nosotros. El gobierno tiene que solucionar esto, porque si no esto pasará a mayores. Le vamos a buscar la vuelta, no queremos que el vecino se quede sin recolección. Anoche (por el jueves por la noche) estuve hablando con el intendente y no queremos suspender el servicio, pero hay que buscarle una solución a esta situación”, añadió.