Bajó la temperatura en Rosario pero los mosquitos sobreviven: por qué son invencibles

La ciudad transita días de frío y sin embargo los mosquitos no dan el brazo a torcer y hay en cantidades. Predomina la especie charquero, que pica fuerte pero no transmite enfermedades

Bufandas, guantes y abrigos se vieron durante los últimos días en la ciudad rosarina. Las temperaturas bajaron y el otoño llegó con fuerza. Son muchos los que guardaban la esperanza de que la llegada del frío lograría eliminar a los mosquitos. Sin embargo, no fue así. Y si bien hoy Rosario vivió una gélida jornada, no resulta aconsejable salir sin repelente o dejar de encender un espiral en el hogar: el mosquito no da tregua.