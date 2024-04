Dengue: el mal uso de las fumigaciones promueve el desarrollo de resistencia en mosquitos

Una investigación del Instituto Malbrán y la Red Argentina de Vigilancia a la Resistencia a Plaguicidas determinó que no sirve usar insecticidas para prevenir brotes de Aedes aegypti

La propagación del Aedes aegypti , mosquito transmisor del dengue , tiene en vilo a todo el país durante este 2024. La falta de acciones concretas y campañas a nivel nacional para intentar frenar el desarrollo de ejemplares de este tipo hizo que varias localidades en distintas provincias comiencen a fumigar más asiduamente para intentar controlar estas poblaciones . Sin embargo, esta opción no sólo mata a otros insectos que son depredadores de mosquitos sino que, además, promueve que distintos tipos de Aedes aegypti empiecen a mostrar resistencia a los insecticidas .

Este dato surgió de un estudio del Conicet el año pasado y, ahora, otra investigación llevada adelante por el Centro Nacional de Diagnóstico e Investigación en Endemo-Epidemias (Cendie), dependiente del Instituto Malbrán , en conjunto con la Red Argentina de Vigilancia de la Resistencia a los Plaguicidas (Rarep) no sólo confirma los resultados del trabajo del Conicet sino que, también, analiza el estado y distribución geográfica de ejemplares que muestren estas resistencias .

"Los insecticidas no deberían ser utilizados a gran escala porque los mosquitos también están expuestos a otros insecticidas, como por ejemplo a los del agro, y con el estudio empezamos a detectar que hay grados de resistencia debido a varios factores. Por eso se solicita que solamente se apliquen en los momentos de brote, y no como manera preventiva apenas aparecen los primeros mosquitos, porque el insecticida no es agua", explicó la directora del Cendie, Mariana Manteca Acosta, a Noticias Argentinas.