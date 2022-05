Aunque lo imputarán el martes, Silvio Barrionuevo ganó en Obras Sanitarias

El sector que lidera Omar Guevara sostiene que el trámite judicial que restituyó la elección tiene aspectos irregulares y que sus adherentes no fueron a votar porque sabían de la suspensión. Además, advirtió antes del cierre que desconocerían lo que señalaran las urnas.

Más allá de la potente controversia, el hijo del histórico líder del gremio proclamó la victoria conseguida, según dijeron desde su entorno, en forma aplastante. Si se afianza la legitimidad del proceso electoral, Silvio Barrionuevo será formalmente el secretario general de Obras Sanitarias. Lo que se da como una paradoja es que el martes próximo Barrionuevo será imputado formalmente en el Centro de Justicia Penal de Rosario por malversar fondos del sindicato.

El pasado 19 de abril la sede del sindicato y la casa de Silvio Barrionuevo en el country Aguadas de Funes fueron allanados a raíz de una denuncia de doce personas entre ellas al actual secretario gremial Omar Guevara, su primo que en el proceso electoral le disputaba el liderazgo del gremio tras compartir con él la comisión directiva que ahora se renovaba. Luego de las requisas el fiscal actuante, Sebastián Narvaja, citó a imputativa a Silvio Barrionuevo. Habían encontrado en su casa la suma de 766.500 pesos y de 75.013 dólares.

El proceso electoral pareció no detenerse hasta que la jueza en lo Laboral Nº 10, Paula Calace Vigo, suspendió los comicios. La Sala III de la Cámara Laboral revocó este viernes por unanimidad el fallo de la jueza y autorizó la elección. Ésta se celebró sin incidentes destacados, pero en medio de una controversia que se expresó desde temprano. “La cuestión era muy simple. El fallo que suspendió el martes la elección era por completo incompetente por no ser materia provincial lo que estaba en cuestión. Por eso el gremio dispuso que la elección se hiciera porque el fallo de la jueza provincial no tenía sentido, ni lógica, ni juridicidad”, sostuvo Mario Gaggioli, abogado de la lista Celeste.

obras sanitarias (1).jpg

El abogado del sector de Guevara, Cristian Le Bihan, rechazó la legalidad y legitimidad del proceso: “A las 8 de la mañana cuando abrió el comicio la suspensión de la jueza Calace Vigo estaba vigente. Por eso los votantes de la lista Azul y Blanca se retiraron. El fallo de Cámara salió a las 10, cuando la elección ya había empezado pese a estar suspendidas por decisión judicial”, sostuvo. Y siguió: “Los integrantes de nuestra lista concurrieron, constataron con un escribano que se estaban realizando y se fueron. Ahora, revoque o no la Cámara la medida a mediados del día, para nosotros está todo viciado porque a la hora de comienzo el acto estaba suspendido”.

Los adherentes a Silvio Barrionuevo celebraron lo que calificaron como un triunfo rotundo: el recuento arrojó un 89% para la lista Celeste, mientras que su rival, la lista Azul y Blanca, obtuvo el 6,8%.

Según la denuncia que lo llevará a imputativa la semana próxima, Barrionuevo “presenta un abultado patrimonio que de ninguna manera se condice con sus remuneraciones mensuales que percibe por el ejercicio de sus empleos y o cargos directivos en el sindicato en cuestión”. Mencionaron la casa en el country y un Jeep Compass 2021 de 7 millones de pesos al valor de mercado.

silvio Barrionuevo.jpg

También le reprochan a Barrionuevo una operación inmobiliaria que califican de espuria sobre un predio de 14 hectáreas en Granadero Baigorria, en la zona costera del río, en terrenos del sindicato. Los denunciantes indican que la gestión Barrionuevo decidió en el año 2015 encomendar la ejecución de un megaproyecto de desarrollo inmobiliario a la firma constructora y desarrolladora local Grupo Pecam. De acuerdo al planteo, “el acuerdo concertado con la desarrolladora Pecam consistía en que ésta asumiría el desarrollo inmobiliario del inmueble, mediante la construcción de 2.600 viviendas en complejos habitacionales de diversos tipos, quedando reservadas 48 para el sindicato en contrapartida del aporte de los terrenos realizado por este último”. Hasta hoy, afirman, se desconoce el destino de las viviendas reservadas para el gremio.

Sobre esa cuestión, el propio Silvio Barrionuevo, en diálogo con LT8, aseveró: “Es un barrio que surgió de un fideicomiso entre el sindicato y la constructora. Las viviendas se van a entregar en junio y esto lo aprobó la comisión directiva, en donde hay miembros del oficialismo y de la oposición, y en asamblea”.

Desde el lado de Silvio Barrionuevo festejaron el triunfo. “La Junta Electoral dispuso que estén los votos y la presencia de los fiscales de las dos listas. La otra lista no envió fiscales. Los votos estaban. Si no participaron del proceso es un asunto ajeno a nuestra pretensión”, dijo el abogado Gaggioli. “El fallo de Cámara llegó a las 10 de la mañana y validaba el sentido de realizar los comicios. Hay un veedor del Ministerio de Trabajo de la Nación para verificar los datos del escrutinio. Lo que habla de la legitimidad del trámite electoral”, agregó.

“Vamos a protestar este proceso electoral porque es por completo irregular. No tiene validez porque todo está viciado”, replicó Le Bihan como representante legal de la lista de Guevara.