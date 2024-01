Aumentan los contagios por el "hongo de las barberías"

Tiene un nombre difícil de pronunciar: trichophyton tonsurans , sin embargo es un hongo que se contagia fácilmente, que afecta al cuero cabelludo pero puede extenderse a otras partes del cuerpo. En los últimos meses se registró un importante aumento de casos en todo el país. Y Rosario no quedó al margen.

Como está afectando más hombres que a mujeres se hace necesario controlar las condiciones de seguridad e higiene en la gran cantidad de nuevos locales destinados a embellecer pelo y barba de muchachos y señores. "No todos trabajan con los protocolos de higiene adecuados", afirman desde el propio rubro.

En las peluquerías también se puede contagiar. Y también suele haber casos en escuelas y piletas. En estos últimos la población más afectada es la pediátrica.

Tampoco escapan al hongo quienes participan de los "bautismos" de rugby y otras actividades deportivas o egresados de colegios y universidades que deciden "pelarse" en forma masiva. Un testimonio al que accedió La Capital da cuenta de la siguiente situación en Rosario: "Hace seis días, uno de mis sobrinos de 14 años que juega rugby en un club del macrocentro se contagió eso. Se pasaron la maquinita entre todos y terminaron con ese hongo y con tratamiento con medicamentos. Tenían unas escaras terribles".

En alerta

Un peluquero rosarino hizo referencia a la importancia de estar atentos a la salud de la piel de los clientes: "Hace unas dos semanas vino una señora con tiña. Vino con un tratamiento capilar y no me dijo nada pero como conozco el tema lo identifiqué y la mandé al dermatólogo ya que necesita antibióticos. Es algo contagioso pero teniendo precauciones (se puede frenar la diseminación). Lo mejor es estar atento, con la tiña y otros hongos, no atender a la persona y darle las recomendaciones para que vaya al médico".

Muchos de los casos de tiña que se detectaron en los últimos meses fueron en personas que habían estado en una barbería, locales de moda que abrieron masivamente en todos los barrios de la ciudad. "Son pocos los que te lavan el cabello y toman medidas de higiene. Salvo excepciones, es un desastre", comentó un peluquero, que evitó dar su nombre para no generar una guerra entre barberías y peluquerías.

Desinfección

Desde la Cámara de Titulares de Salones de Peluquerías y Afines, su presidente, Enzo Sagasti, señaló a La Capital que desde la entidad "recomendamos extremar las medidas de higiene frente a los hechos de público conocimiento en relación al aumento de contagios por el hongo trichophyton tonsurans".

"Teniendo en cuenta que es un hongo que genera lesiones en el cuero cabelludo y que puede extenderse a otras partes del cuerpo es fundamental tener esterilizadas correctamente las herramientas, máquinas, rasuradoras y otros elementos de trabajo, así como una correcta higiene de manos", agregan los peluqueros.

"Entendiendo que estamos acostumbrados a tomar este tipo de medidas, que durante la pandemia profundizamos, y creemos que podemos evitar contagios. Ante la presencia de un cliente con este hongo en su cuero cabelludo recomendamos evitar la atención (y todo contacto con los elementos de trabajo) además de recomendar la visita al dermatólogo para su correcto tratamiento. Es nuestra responsabilidad mantener las condiciones de salubridad en nuestros salones para que la comunidad no se sienta amenazada al momento de concurrir a la peluquería", destacó Sagasti.

Opinión médica

La tiña es producida por un grupo de hongos llamados dermatofitos, explicó a este diario el médico dermatólogo Sebastián Mercau.

"Cuando se localiza en la cabeza se denomina tiña capitis. Es una dermatosis común en la infancia. En personas adultas es poco frecuente salvo que haya alguna inmunosupresión. Sin embargo, en los últimos tiempos se observó un incremento de la tiña capitis en adultos sin alteraciones en su inmunidad, especialmente en varones jóvenes. Esto se documentó en países de todo el mundo. Además del cuero cabelludo tenían afectadas zonas de la barba y cuello y por eso se lo relacionó en forma directa con el hábito de concurrir a barberías y la contaminación de los instrumentos de trabajo", comentó Mercau.

Datos que se relevaron en la ciudad de Buenos Aires dieron cuenta de un incremento significativo de casos y esas personas admitieron haber estado días antes en barberías. En Rosario, los dermatólogos vienen recibiendo más consultas, en concordancia con lo sucedido en otros puntos del país.

"Tenemos casos en Rosario y pueden seguir aumentando si no se toma las medidas necesarias para prevenir la aparición de esta enfermedad", enfatizó el especialista.

El diagnóstico es a través de un examen clínico. Los dermatólogos usan un microscopio de superficie que permite ver en detalle las estructuras cutáneas. "La tiña capitis tiene alteraciones características. También podemos hacer un cultivo de la piel".

Existe tratamiento que consiste en un antimicótico oral que debe tomarse entre 4 y 6 semanas.

"Ante la presencia de lesiones con un borde rojo marcado, escamas o lastimaduras que supuran hay que consultar al dermatólogo lo antes posible", recomendó Mercau.