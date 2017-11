Atacan y roban a dos chicas a la salida de un boliche de la zona de la Fluvial

Otra vez un episodio de robo y violencia relacionado a cuidacoches, en el horario de salida de los boliches de La Fluvial. En la madrugada de ayer, dos chicas denunciaron que fueron atacadas y robadas por dos trapitos de esa zona de alto movimiento nocturno, mientras se dirigían a sus autos para regresar a sus hogares. Estas mujeres fueron agredidas con cuchillos, y les robaron dos celulares y una cartera en la que tenían importante documentos personales. Una de las jóvenes recibió heridas en sus brazos y fue llevada a un hospital para su atención primaria.

Según confiaron allegados a las protagonistas, la denuncia formal se radicó ayer en la comisaría 2ª, y este episodio se inscribe en una gran cantidad de hechos que se repiten cada fin de semana y son relatados por grupos de jóvenes que suelen asistir a boliches bailables de ese sector de la costanera.

"Cada fin de semana, La Fluvial es tierra de nadie", contó una de las muchachas involucradas en este tenso hecho de violencia. "Además de que pagamos fortunas cuando llegamos, muchas veces, como anoche, eso tampoco alcanza", se quejó. con el tono de la voz apretado por la situación que le tocó atravesar.

De acuerdo a lo que comentaron, estas chicas fueron atacadas con chuchillos de gran tamaño y robadas por los mismos cuidacoches a los cuales ya les habían abonado antes de entrar al local nocturno de ese complejo.

Todo sucedió de madrugada, muy cerca del edificio de La Fluvial, una zona en la que se sabe que suelen reiterar hechos de este mismo tenor, siempre ligados a aprietes, ataques, robos, y a daños a los autos. Pese a ello, según se quejan quienes concurren habitualmente, no se advierte la presencia de personal de control ni de la policía de la provincia en la zona.

"Yo salía de La Fluvial con una amiga, y estábamos yendo al auto. Ahí aparecieron unos trapitos, a los que ya les habíamos pagado apenas estacionamos", comenzó a contar una de las chicas atacadas.

"En principio nos hablaron bien, y cuando estábamos llegando al auto, se pararon al lado nuestro, la agarraron a mi amiga, y le empezaron a sacar todo. Estos muchachos tenían dos cuchillos enormes, que no sé dónde los tenían escondidos. Después vino el otro, me agarró y me tiró al piso", precisó con dolor y bronca.

Y agregó: "Yo tenía el celular guardado en el bolsillo, y un sobre con todos los documentos. Mientras estaba en el piso, con una mano me quería sacar el sobre, y con la otra mano me amenazaba con el cuchillo, a la altura de la cara". Y sumó tensión en el relato. "A mi amiga le clavaron el cuchillo en el brazo, porque le querían sacar el celular. Y quedó tirada en el piso, sangrando, con dos marcas muy grandes. Por eso la tuvimos que llevar al hospital".

Sobre la agresión del otro cuidacoche, apuntó que "a mí no me clavó el cuchillo, porque estaba mas concentrado en llevarse el sobre. Pero cuando estuve en el piso, me golpeó bastante, en la cara, en el pecho, hasta que tuve que soltar todo y se lo llevaron".

De esta manera, trascendió otro hecho de violencia que desnuda las llamativas facilidades que tienen algunos delincuentes para actuar en esta zona, a la salida de los boliches.