Feriantes, artistas callejeros y artesanos se concentraron este mediodía frente a la Municipalidad para denunciar la “situación desesperante” por la que atraviesan desde hace tres meses debido a las restricciones que se impusieron por la cuarentena. La manifestación comenzó poco después de las 11 y consistió en cortar el tránsito en Buenos Aires entre Córdoba y Santa Fe.

“Somos unos 540 artesanos empadronados en la Municipalidad quedamos a la deriva sin poder llevar un peso a casa y otros 500 trabajadores, artesanos independientes y artistas callejeros que tampoco recibieron ningún tipo de ayuda por parte de la Municipalidad ni de la provincia”, dijo Federico, uno de los voceros de la protesta.

El artesano señaló que la situación “es terrible porque en estos 90 días ya están vencidos nuestros alquileres y no podemos hacer frente a nuestras economías familiares”.

“Nuestro reclamo es muy concreto y claro: pedimos una ayuda por parte de la Municipalidad y de la provincia para enfrentar esta pandemia que nos agarra sin poder trabajar”, dijo Federico a Canal 3.

feriantes02.jpg Foto: La Capital / Francisco Guillén

“A pesar de las promesas que se hicieron para abrir actividades, todavía no se concretó nada. La Municipalidad de Rosario se ha desentendido de nosotros. Nos somos desocupados. No queremos un plan social. Somos trabajadores, artesanos que salimos a ganarnos el pan cada día. Han cerrado todas las ferias sin contemplar que haríamos nosotros”, remarcó.

Federico aseguró que los feriantes y artistas callejeros "no tienen un plan B" frente a las restricciones que impone la cuarentena. "Somos trabajadores de la calle. Haremos todo lo que se pueda para alimentar a nuestras familias. Nos han sugerido que hagamos una feria virtual, pero la mayoría de los compañeros no tienen teléfono, no tienen forma de publicitar sus productos. La situación es muy compleja y necesitamos un subsidio para el que no puede trabajar equivalente a un plan social y una tarjeta de alimentos para todos los compañeros de la cultura".