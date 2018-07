Tras el ataque a un chofer de la línea 131 en la zona sur de la ciudad, el ministro de Seguridad provincial, Maximiliano Pullaro, anunció que habrá controles policiales en las unidades del transporte urbano de pasajeros de Rosario con el objetivo de frenar la ola de violencia y delincuencia que se viene registrando en lo que va de julio.

El funcionario anunció una serie de medidas que consisten en puestos de control "aleatorios y fijos", donde los efectivos policiales van a ascender a las unidades para hacer requisas en caso de que sea necesario.

"Vimos que el máximo en las estadísticas de ataque en julio, que era de uno a tres, llegó a cinco y seis en lo que va del mes, por eso vamos a focalizar controles aleatorios y fijos en función de los informes de la base analítica Ojo", señaló Pullaro tras salir de la reunión que mantuvo con los representantes de la Unión Tranviarios Automotor (UTA); la vicepresidenta del Ente de la Movilidad, Mónica Alvarado, y el municipio.

En ese sentido, el titular del área de la seguridad en Santa Fe aseguró que van a "trabajar fuertemente para golpear con todo a este tipo de delitos en puntos de control, donde vamos a tener controles policiales sobre las unidades del transporte urbano de pasajeros".

"Los policías van a subir a las unidades y hasta habrá requisas a los pasajeros de ser necesario", aseguró.









Respecto al operativo, señaló que serán "puntos aleatorios de control para diferentes momentos del día", y agregó que "la cantidad de policías dependerá de la zona y el tipo de acompañamiento que tengamos que hacer".

En tanto, Alvarado indicó que están trabajando junto con la Empresa Mixta, donde se desempeña el chofer que anoche fue baleado por delincuentes en la punta de línea, en Berutti y Riobamba, a escasos metros de la Ciudad Universitaria, para coordinar tareas conjuntas a fin de evitar que este tipo de hechos no se repitan.

"Estamos trabajando en conjunto con la empresa y el gremio para encontrar mecanismos y garantizar la prestación del servicio durante todo el día. Toda la tecnología está a disposición de las unidades y el Ministerio de Seguridad, por eso trabajamos en la coordinación entre choferes, la empresa, el Ente de la Movilidad, la Municipalidad y la provincia", abundó Alvarado.





Por su parte, el titular de la UTA Rosario, Manuel Cornejo, descartó realizar un paro en repudio a la agresión que sufrió el colectivero de la línea 131 al sostener que "no tiene sentido" hacer una medida de fuerza. "Tendríamos que parar todas las noches si es por eso", sentenció Cornejo.

A su vez, cuestionó a Pullaro al sostener que el ministro no puede garantizarle la seguridad en las unidades del transporte urbano de pasajeros. "No sé que le podrá pedir, ¿qué me va a dar? Yo le puedo pedir seguridad, pero sé que no me la puede dar", afirmó.