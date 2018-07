"Pensé que me iban a matar", dijo el chofer que fue baleado en zona sur

"Pensé que me iban a matar. Fue un momento horrible, no se lo deseo a nadie He sufrido algunos robos, pero con este nivel agresividad nunca", contó Carlos, el chofer de la línea 131 que anoche fue baleado por dos delincuentes en la zona sur de Rosario.

El colectivero tiene 38 años y lleva 14 cumpliendo ese trabajo. Esta mañana describió el difícil transe que atravesó al verse sorprendidos por dos ladrones poco antes de las 22.30 cuando terminaba su recorrido y su turno frente a la Ciudad Universitaria, en Beruti y Riobamba.

achofer.jpg Carlos debe ser sometido a una operación. Foto: La Capital / Sebastián S. Meccia.



En declaraciones al programa "Zysman 830" que se emite por La Ocho, el chofer rememoró: "Los delincuentes no subieron ahí. Venían como pasajeros. No sé dónde subieron. No presté atención a ese dato. Cuando llegamos a la punta de línea, les informé: bueno, muchachos acá termina el recorrido, se tienen que bajar. Entonces uno se vino para adelante y el otro se quedó atrás".

Enseguida, uno de los tipos lo apuntó con un revólver y le ordenó que apagara las luces del colectivo. "Me pegaron, me hicieron dar un par de vuelta. Querían romper la máquina del colectivo, creían que tenía dinero adentro. Yo trataba de calmarlos para que no me hagan nada", agregó Carlos.









"Me llevaron por todos lados. Hasta que en un momento, uno le dijo al otro: dale, acá, dale acá. Pensé que me iban a matar. Por eso reaccioné y forcejeé con ellos y ahí me dispararon. Es un momento que no se lo deseo a nadie. La calle está muy insegura. La policía está en la calle, hace controles, pero hay veces que parece que no son suficientes", agregó.